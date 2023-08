¿Qué es lo que me da fuerzas para pasar de un día al otro? Saber que no estoy solo. Saber también que se puede. Yo puedo.

Un día por vez. La vida se reinaugura cuando decido que voy a hacer valer este tiempo. No hay otro tiempo. Este tiempo es todos los tiempos. Es todo el tiempo. No me canso de recordar esto.

El aprendizaje del vivir es contínuo. Y cuanto más me abro a la experiencia colectiva del crecimiento, más se va revelando el valor de seguir ascendiendo. Siempre hacia arriba. Como el sol. ¡Hasta mañana!

Diariamente enfrento el dar vuelta la página. El salir de la oscuridad a la luz. Por eso confío y mi confianza cresce. Puedo mantenerme centrado en lo que es valioso. Lo que permanece. Lo que está a mi alcance.