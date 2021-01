Ao legislativo federal do Brasil

A morte de tantas pessoas neste país devido ao total descaso das autoridades federais não pesa na vossa consciência? A pandemia poderia ter sido enfrentada de maneira a evitar muitas mortes. O que estão esperando para afastar da presidência da república alguém que parece não ter a menor condição para exercer um cargo de tamanha importância?

Uma pergunta que muitas pessoas nos fazemos nestes dias.

Sabemos que o projeto do atual governo é morte.

Vocês legisladores e legisladoras, não têm familiares, amigos, vizinhos, vizinhas? Algum, alguma de vocês já pensou que também poderão adoecer?

Esta mortandade evitável irá passar. A lembrança de que poderiam ter feito algo por este país que paga seus salários, não irá passar.

A história não termina no fim do mês. Muitas brasileiras e brasileiros não irão ter fim de mês. Vocês poderiam tentar reconduzir este país à normalidade institucional adotando as medidas necessárias para que a república seja conduzida por uma pessoa digna, moralmente idônea.

Vocês têm esse poder nas mãos, que lhes foi dado pela cidadania. Cidadania esta que morre sem oxigênio, sem poder respirar. Vocês têm consciência? Escutem o seu coração. Embora muitas e muitos de vocês tenham apoiado e dado sustentação ao golpe de estado de 2016 e ao atual regime genocida, ainda é tempo.

Ainda podem salvar algumas vidas. Desistam do seu projeto de morte. deixem com que o Brasil seja conduzido por pessoas que amam esta terra e este povo. Afastem o criminoso de lesa humanidade que encabeça esta destruição desumana!

Somente se vive uma vez. A sua família irá lhes lembrar de uma ou de outra maneira. Se estiveram do lado do genocídio ou do lado da vida. Ainda podem fazer uma escolha certa!