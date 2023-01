Agenda de rodas de Terapia Comunitária Integrativa on line – Janeiro de 2023

A TCI é uma ação cidadã voluntária e gratuita. Ela visa (1) construir vínculos sociais solidários positivos, construtivos, potenciando a capacidade resiliente das pessoas e comunidades, bem como (2) proporcionar um senso de pertencimento.

As reuniões costumam ocorrer onde as pessoas se encontram naturalmente. Uma praça, uma associação de moradoras ou moradores, uma igreja, etc. Durante a pandemia, passaram a ser realizadas estas rodas também no formato on line.

Veja aqui: AGENDA JANEIRO23 TCI ON-LINE ABRATECOM APSBRA MS IIgbm

Fonte: ABRATECOM – Associação Brasileira de Terapia Comunitária Integrativa