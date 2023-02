Administração Penitenciária do DF divulga lista de 1.398 golpistas presos em Brasília

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF) finalizou o cadastramento de todos os 1.398 presos nos atos golpistas do último domingo (8) e no acampamento em frente ao Comando do Exército, em Brasília (DF).

Na última sexta-feira (14), às 18h, a Seape-DF divulgou que a relação estava finalizada. Desde terça-feira (10), o órgão atualizava diariamente o documento, adicionando dezenas de nomes de golpistas.

Ao todo, são 905 homens e 493 mulheres. Entre os golpistas, o preso mais jovem é Jamerson Cassimiro da Silva Alves, que tem 18 anos. O mais velho é William Neves Guimarães, de 74 anos.

Em Brasília, a Seape-DF dividiu os presos golpistas. Os homens foram levados para o Centro de Detenção Provisória do Complexo da Papuda e as mulheres para a Penitenciária Feminina do DF, conhecida como Colmeia.

Além dos 1.398 presos, a Seape-DF informou que outros 599 golpistas foram liberados pela polícia, após serem fichados. Eram casos considerados de exceção: idoso, pessoas com problemas de saúde e mães acompanhadas de filhos menores de 12 anos.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) organizou um mutirão, autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, para realizar as audiências de custódia. Segundo o órgão, o processo deve durar até o próximo domingo (15).

Edição: José Eduardo Bernardes

Fonte: Brasil de Fato

