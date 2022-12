A minh’alma está quarando

No lajedo da mudança

Para ser enxaguada

Na festa da pajalença

No dia 1 de janeiro

O brasil tira o argueiro

Do olho da esperança

Vou perfumar minha alma

Vesti-la toda de linho

Inebriá-la talvez

Com uma taça de vinho

Um de janeiro merece

Pois nele se reconhece

Que a rosa venceu o espinho

Martim Assueros

16/12/2022