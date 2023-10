A festa do Amor depois da queda do mundo opressor

XXVIII Domingo Comum: Mt 22, 1- 10.

A ceia da festa divina depois da queda do mundo opressor

Neste 28º domingo comum do ano, o evangelho (Mt 22, 1- 10) nos traz a última das três comparações que Jesus usou em sua polêmica contra os sacerdotes e religiosos do templo. Essa é a mais violenta das parábolas que o evangelho de Mateus traz como tendo sido dita por Jesus. Para quem pesquisa nos evangelhos as palavras originárias do Jesus histórico, é difícil acreditar que Jesus tenha falado de Deus como esse rei da parábola.

Conforme essa história, o tal rei convida as pessoas para a festa do casamento do filho. As pessoas convidadas não quiseram vir para a festa. Então, o rei obriga as pessoas que os servos encontram na rua a entrarem à força em seu banquete e a história acaba tomando proporções violentas.

Quanto aos convidados oficiais, só pelo fato dos servos insistirem em chamá-los para a festa, esses convidados agridem e matam os enviados do rei. Em consequência disso, esse senhor que na história representaria Deus manda matá-los e incendiar a cidade deles, isso é, acabar com família e todas as pessoas que habitam ali.

A história continua dizendo que, em cima de toda essa catástrofe da matança, do incêndio e da destruição da cidade, o rei mantém a festa do casamento do filho e enche a sala de pessoas que não tinham sido convidadas e foram buscadas na rua e trazidas de última hora. Entre elas, encontra um homem que entrou sem ter a roupa apropriada para o casamento e, por isso, ele é condenado e jogado nas trevas exteriores.

Como imaginar que o mesmo Jesus que diz que o Pai faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus e faz chover sobre os justos e os injustos possa ser como esse senhor-rei da parábola cuja festa de casamento do filho merece toda esta carnificina?

É preciso reconhecer que a comunidade de Mateus põe na boca de Jesus uma parábola que deve ter sido para eles um modo de interpretar o que nos anos 80, a comunidade tinha sofrido com a invasão romana e a destruição da cidade de Jerusalém e do seu templo. Provavelmente, o evangelho colheu essa história de um fato ocorrido e que se tinha tornado conhecido. Na literatura da época, há alusões que afirmam que o tal rei teria sido Arquelau, um dos filhos de Herodes, o grande.

Como parábola do reinado divino, essa história não pode ser interpretada como alegoria. Na alegoria, cada elemento da história teria um significado. Na parábola, não. O que vale é o conjunto ou apenas o final da história. As parábolas podem conter contradições.

No evangelho, quando Jesus diz que o reino de Deus vem como um ladrão, essa comparação serve apenas para afirmar que vem de modo inesperado e, por isso, é importante que as pessoas vigiem e não sejam imprevidentes. Não adianta falar da moral econômica ou da violência que o roubo contém. Esses aspectos não entram na comparação. Do mesmo modo, na parábola de hoje, precisamos ver, no meio de vários elementos contraditórios, quais os aspectos servem como imagens do projeto divino.

Podemos valorizar o fato de que, como imagem do projeto divino para o mundo, Jesus use a festa com muita comida. O banquete é imagem conhecida na Bíblia para falar do Reino de Deus. Na tradição judaica, o banquete é símbolo da comunidade dos últimos dias (Cf. Is 48, 21; 49, 9 – 10; 55, 1; Sl 23, 1- 5 e outros).

Na época de Jesus, os rabinos tinham histórias semelhantes a essas duas: a dos convidados que não vieram para a festa e a do homem que entrou na festa sem roupa apropriada. É bom que Jesus compare o reino de Deus com uma festa na qual todos e todas são convidados a comer bem e à vontade. O projeto de Deus é um mundo no qual a comida seja farta e partilhada.

O que Jesus condena aos religiosos do templo é o fato deles se considerarem fieis a Deus, mas rejeitarem o convite do amor divino para a festa que reúne toda a humanidade por igual e de graça. Por isso, a festa do banquete da vida é aberta a todos/as, especialmente, às pessoas mais pobres.

Na cultura de Jesus, o banquete de Deus se dá na realidade da vida e é gratuito. Ninguém o merece. É festa da partilha gratuita. E transforma as relações humanas. A parábola que no começo fala de “servidores/diáconos”, a partir do momento no qual todos/as estão sentados/as na mesa, o rei os chama não de servos, mas de “companheiros”, estabelecendo uma relação igualitária.

O Evangelho de Tomé, um dos livros da terceira geração cristã, ao narrar esta parábola, conclui dizendo: Compradores e comerciantes não entrarão nos lugares do meu pai (EvT. 64). Tudo é graça. No entanto, como diz Dietrich Bonhoeffer, a graça de Deus custa caro. Apesar de que o banquete é gratuito e aberto a todos/as de graça, custa caro a Deus e supõe que a pessoa empenhe a vida inteira para poder tomar posse do tesouro que encontrou no terreno que não era o seu. Nesta parábola isso é contado no apêndice que é a história do homem surpreendido na festa sem a roupa apropriada para a ocasião.

Provavelmente, a comunidade de Mateus colocou essa história do homem sem a veste nupcial aí neste lugar de anexo à parábola do banquete para impedir que os cristãos interpretem a história dizendo: o povo judeu foi o convidado do banquete no Antigo Testamento. Eles rejeitaram a festa de casamento que foi a vinda do Filho de Deus. Então, Deus abriu sua aliança para todos e os que vieram depois somos nós os cristãos. Este tipo de leitura seria um novo estilo de farisaísmo (nós somos agora os eleitos). Mateus diz: Não basta entrar na casa e sentar-se à mesa. É necessário trocar a roupa. É preciso se converter e ir além das relações da lei e da religião.

Quando o papa Francisco publicou a sua encíclica “Todos somos irmãos e irmãs”, alguns padres e bispos reagiram vendo na carta do papa um exagero. Para eles, irmãos seriam os católicos. Os outros cristãos em parte e a partir daí as pessoas seriam criaturas de Deus, mas não filhos e filhas do mesmo Pai, já que não são batizadas. O papa insiste: Entre cristãos e não cristãos, não há nenhuma diferença. Todos e todas somos irmãos e se quisermos ser encontrados por Deus com a veste nupcial própria para o banquete da vida, temos de ser testemunhas e arquitetos/as dessa irmandade universal.

(14/10/2023)