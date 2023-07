Ver o céu azul celeste e uma nuvem branca. Escutar o canto das aves. O sol cobrindo a cidade.

Assim começa o dia. Um dia que se abre passagem pelo meio do acúmulo de memórias presentes. Uma luz. Uma fenda. E aqui está este domingo. Família e amigos, comunidade no coração. Sentimentos de esperança e alegria.

Focalizando no amor, no prazer, na felicidade. A ação conjunta que me inclui. A construção de consciência e cidadania. Educação é imprescindível. Desta forma nos tornamos humanos e humanas. Música, arte, pintura, poesia, literatura.

Consolidar o piso firme sobre o qual damos nossos passos. Prestando atenção. Sabendo o que estamos a fazer, e por que. Evitando tanto quanto possível, a ação meramente mecânica e repetitiva. Desfrutar da beleza do instante. Um olhar. A presença de alguém por perto. Plenificar o presente.

Marcar distância do discurso do ódio, que começa a ficar no âmbito da justiça e da polícia. A reconstrução e a redemocratização do Brasil abrem o espaço para uma vida devolvida. Recomeço. Desfazer o estranhamento interior que gera violência. Gerar espaços de acolhimento, a começar pela primeira pessoa, que sou eu. Cada um, cada uma.