4ª Conferência Nacional de Juventude começa nesta quinta, com presença de Lula

Começa nesta quinta-feira (14) e vai até domingo (17), em Brasília, a 4ª Conferência Nacional de Juventude. O evento, que ocupa o Centro de Convenções Ulysses Guimarães, reúne jovens de todo o país para discutir políticas públicas para a população de 15 a 29 anos.

O presidente Lula participa do primeiro dia de evento, discursando na cerimônia de abertura, marcada para as 18h desta quinta-feira. A TvPT transmite a fala de Lula.

>> Acesse a programação completa da conferência

Organizada pela Secretaria-Geral da Presidência da República, por meio da Secretaria Nacional de Juventude, e pelo Conselho Nacional de Juventude (Conjuve), a 4ª Conferência tem como tema “Reconstruir no Presente, Construir o Futuro: Desenvolvimento, Direitos, Participação e Bem Viver”.

O momento marca o retorno do diálogo entre o governo federal e a sociedade civil. Desde 2015 que a Conferência Nacional de Juventude não era realizada, uma lacuna de 8 anos em que os espaços de diálogo e participação social foram reduzidos.

Etapas

Durante a fase preparatória para a 4ª Conferência Nacional da Juventude, foram realizadas etapas municipais, regionais, estaduais, livres, Temáticas, de Povos e Comunidades, Territoriais, além de da etapa digital.

Com forte mobilização e participação das diversas juventudes brasileiras, as etapas prévias da Conferência alcançaram mais de 250 mil jovens. Ao todo, 1.535 cidades realizaram conferências municipais, alcançando aproximadamente 1.800 municípios brasileiros.

Desses eventos, saíram 1.117 propostas, que serão avaliadas na plenária final, que ocorrerá no último dia da Conferência Nacional, da qual participam 1.300 delegados e delegadas de todos os estados e do Distrito Federal. Eles foram eleitos nas etapas prévias, que seguiram critérios como paridade de gênero, proporção étnico-racial e diversidade regional, estabelecidos no regimento interno.

SERVIÇO

4ª Conferência Nacional da Juventude

De 14 a 17 de dezembro

Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Brasília

Site oficial do evento

Programação completa

Credenciamento de imprensa

Fonte: PT, com Secretaria-Geral da Presidência da República