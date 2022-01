“2021 foi conturbado mas sabemos como acabar com a pandemia e promover saúde para todos em 2022”

Por Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde

Como 2021 se aproxima do fim, é um bom momento para olhar para trás e para a frente. Este foi outro ano difícil, mas também há muito a agradecer. Embora nenhum país esteja fora de perigo por causa da pandemia, temos muitas ferramentas novas para prevenir e tratar o covid-19. Mais de 8,5 mil milhões de doses de vacina foram administradas em todo o mundo, salvando milhões de vidas. Foram desenvolvidos novos tratamentos, o que deve aumentar drasticamente o acesso e reduzir a mortalidade.

No entanto, o estreito nacionalismo e a acumulação de vacinas por parte de alguns países minaram a equidade e criaram as condições ideais para o surgimento da variante Ómicron. Quanto mais a desigualdade persiste, maiores serão os riscos deste vírus evoluir de tal forma que não podemos prevenir ou prever. Se acabarmos com a desigualdade, acabaremos com a pandemia. Através do ACT-Accelerator, que inclui a COVAX, a OMS e os nossos parceiros estão a ajudar a tornar vacinas, testes e tratamentos acessíveis às pessoas que deles precisam, em todo o mundo.

Ao entrarmos no terceiro ano desta pandemia, estou confiante de que este será o ano em que a terminaremos – mas apenas se o fizermos juntos. Além das mortes e doenças causadas pelo covid-19, a pandemia ameaça duas décadas de progresso na saúde. Milhões de pessoas não tiveram acesso a vacinas de rotina, a serviços de planeamento familiar, a tratamento de doenças transmissíveis e não transmissíveis e muito mais.

No entanto, também houve progressos A OMS recomendou o uso da primeira vacina mundial contra a malária, que se introduzida ampla e urgentemente, poderá salvar dezenas de milhares de vidas todos os anos. A erradicação da poliomielite nunca esteve tão perto, com apenas cinco casos registados nos dois países endémicos restantes e o consumo do tabaco continua a diminuir. Enquanto isso, a OMS e os nossos parceiros responderam a crises em todo o mundo, incluindo a interrupção de novos surtos de Ébola e de Marburg.

Para ajudar a preparar o mundo para futuras epidemias e pandemias, estabelecemos o novo Sistema BioHub da OMS para os países partilharem novos materiais biológicos e abrimos o Centro da OMS para Pandemia e Inteligência Epidémica em Berlim, para alavancar inovações em ciência de dados para vigilância e resposta de saúde pública.

O covid-19 não é a única ameaça à saúde que a população mundial enfrentará no próximo ano. A OMS continuará a trabalhar em todo o mundo para proteger e promover a saúde de todos, em todos os lugares.

Um novo ano traz novas resoluções. Aqui estão as minhas, para o mundo.

Primeiro, devemos acabar com a pandemia. Para tal, precisamos que todos os países trabalhem juntos para alcançar a meta global de vacinar 70% das pessoas em todos os países até meados de 2022. Precisamos que os governos continuem a implementar medidas de saúde pública e sociais sob medida, incluindo testes, sequenciamento e notificação de variantes por todos os países, sem medo de medidas punitivas. E todos nós precisamos de fazer a nossa parte, com máscaras, distanciando-nos, evitando multidões, encontrando-nos ao ar livre quando possível ou em espaços bem ventilados dentro de casa.

Em segundo lugar, precisamos construir uma estrutura global mais forte para a segurança global da saúde. Em 2022, os países começarão a negociar um acordo global de pandemia para fortalecer a governação, o financiamento e os sistemas e ferramentas de que o mundo precisa para prevenir, preparar, detetar e responder rapidamente a epidemias e pandemias.

Por último, todos os países devem investir numa atenção primária à saúde mais forte, como a base na cobertura universal de saúde.

A covid-19 demonstrou que quando a saúde está em risco, tudo está em risco. É por isso que a OMS continuará a trabalhar para promover a saúde, manter o mundo seguro e servir aos vulneráveis.

Desejo a todas as pessoas em todos os lugares um 2022 muito feliz, seguro e saudável.

Fonte: Nações Unidas

(12/2021)