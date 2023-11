1979

Sobre nós o luar esmaecia

Imprimindo o seu tom de palidez

Num contraste com o brilho que fluia

Dos seus olhos, razão dos meus querês

Era ali, sob a lua, que eu via

A mais bela mulher que o mundo fez

Graciosa, levou-me a insensatez

De com ela fugir no outro dia

Pra São Paulo, fugidos nós partimos

E no Brás, em pensão nós dois dormimos

Ou melhor, acordamos pro viver

De manhã, lá na Sé nós dois casamos

E depois, pro Recife nós voltamos

E até hoje o amor é pra valer

Martim Assueros

15/11/2023