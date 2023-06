15/6 – Dia Mundial de Conscientização sobre o Abuso Contra a Pessoa Idosa

O abuso de idosos pode ser definido como “um ato único ou repetido, ou a falta de ação apropriada, ocorrendo em qualquer relacionamento onde haja uma expectativa de confiança que cause dano ou angústia a um idoso”. É uma questão social global que afeta a saúde e os direitos humanos de milhões de pessoas idosas em todo o mundo, e uma questão que merece a atenção da comunidade internacional.

Até recentemente, esse grave problema de saúde pública e social era escondido da opinião pública e considerado principalmente um assunto privado que, ainda hoje, continua a ser um tabu, subestimado e ignorado pelas sociedades em todo o mundo.

O abuso de idosos ocorre em países desenvolvidos e em desenvolvimento, mas, geralmente é subnotificado globalmente. As taxas ou estimativas de prevalência existem apenas em países desenvolvidos selecionados — variando de 1% a 10%. Embora a extensão dos maus-tratos aos idosos seja desconhecida, seu significado social e moral é óbvio. Como tal, exige uma resposta global multifacetada, que se concentre na proteção dos direitos das pessoas idosas.

Do ponto de vista social e de saúde, a menos que os setores de atenção primária à saúde e de serviços sociais estejam bem equipados para identificar e lidar com o problema, o abuso de idosos continuará sendo subdiagnosticado e negligenciado.

No Brasil, apenas nos primeiros cinco meses de 2023, o Disque 100 recebeu mais de 47 mil denúncias que apontam para cerca de 282 mil violações de direitos contra esse segmento social – 30 milhões de brasileiros são idosos. No ano passado, os registros oficiais revelaram mais de 150 mil violações a partir de mais de 30 mil denúncias. Isso representa aumento 57% nas denúncias e de 87% nos registros de violações de direitos, estatisticamente. Os números são do Painel de Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos.

Existem diversos tipos de violência, tais como:

Abandono

Violência física

Violência psicológica

Violência patrimonial

Negligência

Violência Institucional

Abuso financeiro

Violência sexual

Discriminação

O Dia Mundial de Conscientização sobre o Abuso de Idosos, comemorado em 15 de junho desde 2006, foi oficialmente reconhecido pela Resolução nº 66/127 da Assembleia Geral das Nações Unidas, a pedido da Rede Internacional de Prevenção do Maus Tratos ao Idoso, em 2011.

A data representa um dia único do ano em que o mundo expressa sua oposição ao abuso de idosos e à violação dos direitos humanos para aumentar o reconhecimento da dignidade das pessoas idosas e seu direito de viver livre do medo e da violência, bem como oferecer uma oportunidade para as comunidades promoverem uma melhor compreensão sobre o assunto, de forma a promover a conscientização sobre os processos culturais, sociais, econômicos e demográficos que influenciam o abuso e a negligência de idosos.

O tema mundial de 2023 é “Fechando o Círculo: Abordando a Violência Baseada em Gênero em Políticas para Idosos, Legislação e Respostas Baseadas em Evidências”.

No contexto da campanha do ano passado, a Organização Mundial da Saúde (OMS), em parceria com outras instituições, publicou o documento: Tackling abuse of older people: five priorities for the United Nations Decade of Healthy Ageing (‎2021–2030), que descreve as principais prioridades para prevenir e responder ao abuso de pessoas idosas e, portanto, contribuir para melhorar sua saúde, bem-estar e dignidade.

E como parte das atividades alusivas à data, será promovido um painel de especialistas que fornecerá atualizações sobre a implementação das prioridades descritas no documento publicado pela OMS.

Patrocinado pela Missão Permanente da Argentina junto às Nações Unidas, o evento será transmitido ao vivo na Web TV da ONU, no dia 15/6/2023, no horário de 1:15 às 2:30 p.m. (EST).

Além do evento da ONU, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC) promove, na quarta e na quinta-feira (dias 14 e 15/6) em Brasília, um seminário em comemoração à data:

1º dia

Data: 14/06/2023

Horário: 14h

Local: Auditório do Subsolo – Bloco A – Esplanada dos Ministérios

Acompanhe pelo canal do Youtube do MDHC

2° dia

Data: 15/06/2023

Horário: 9h

Local: Auditório Ana Paula Crosara – Ed. Parque Cidade Corporate, Torre “A” – 8º Andar

Acompanhe pelo canal do Youtube do MDHC

Fontes:

Agência Brasília

Canadian Network for the Prevention of Elder Abuse

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania

Organização das Nações Unidas (ONU)

Prefeitura de Montes Claros (MG)

Rádio Senado

University of Southern California – EUA

Fonte: Biblioteca Virtual em Saúde. Ministério da Saúde

(14-06-2023)