XII Semana Teológica Padre José Comblin

As semanas teológicas Padre José Comblin vêm se realizando anualmente, com a finalidade de manter viva a memória da vida e obra deste teólogo da libertação, docente, missionário e escritor que soube trazer o evangelho para mais perto das pessoas.

No dia 6 desde mês de março de 2022, tivemos uma reunião no sítio Café do Vento (PB). Estávamos presentes pessoas de vários movimentos. Comissão Pastoral da Terra, Centro de Estudos Bíblicos, Terapia Comunitária Integrativa (MISC-PB), Coletivo Feminista.

Reeditamos assim uma prática que tivemos com o Padre José Comblin, que costumava nos reunir na sua casa em Bayeux, na periferia de João Pessoa.

O encontro teve a virtude de nos reacender o entusiasmo, reforçar a certeza de que é possível e necessária, imprescindível, a soma de esforços que nos reinstale na vivência da vida pregada e praticada por Jesus de Nazaré.

O grupo Kairós-Nós Também Somos Igreja se reúne semanalmente para estudar a vida e obra do Pe. José Comblin, atendendo a nossa finalidade formativa. Atualmente estamos lendo o livro póstumo de Comblin: “O Espírito Santo e a Tradição de Jesus”.

