Todos mis escritos son un solo y único escrito, que se va renovando continuamente. Hoy me reía en la sesión de fisioterapia.

Cómo sé reaccionar de manera flexible frente a situaciones que me disgustan. Después seguí hasta la playa, a ver la imagen de los coqueros con el mar de fondo.

Viendo lo que he escrito y viéndome en lo escrito, me describo y reconozco, y me sigo viendo de maneras viejas y nuevas.

La belleza tiene ese poder de alegrarnos. Basta muchas veces solamente focalizar en algo bonito alrededor o adentro. Tengo un arco-iris de dos colores: amarillo y rojo. Anaranjado.

El cielo es el fondo. Tranquilidad y paz. Seguridad. Confianza. Alegría y placer. Felicidad. Pertenecimiento. Toda mi historia se puede leer en estos colores y sentimientos.

Hay más, pero esto es lo esencial. La miro a ella a mi lado y se reactiva mi energía. Es un sueño cumplido.