Uma análise crítica dos conflitos nos impõe cavoucar fontes opostas

Entender o caráter dos conflitos

É vital pra criar um novo mundo

Sucursal dos States, a Europa

Abdica de sua própria história

Braço forte armado do Império é a OTAN

Que se expande no Leste contra a Rússia

Rússia, Ucrânia, Criméia e outros mais

Têm história comum, cultura igual

Isto explica, em parte, um certo êxito

Da União das Repúblicas Soviéticas

Posição da Europa escancara

Sujeição aos caprichos do Império

Aceitável existirem, em guerra fria

a OTAN e o Pacto de Varsóvia

Dissolvida, porém, URSS

Já não há mais razão pra guerra fria

Dissolvido o Pacto de Varsóvia

A OTAN não tem mais razão de ser

Não foi isto, contudo, o que se viu:

A OTAN duplicou sua extensão

Incorpora nações próximas da Rússia

Em um cerco contínuo, quase completo

Quando a Rússia reage a este cerco

Os acordos de Minsky baixa tensões

Ocidente, porém, volta a atiçar

Com um golpe fascista, na Ucrânia

Ai de quem faz da guerra vã saída

Rejeitando o diálogo e a razão

Putin puxa o gatilho, por um lado

Mas, OTAn é parceira, nesta guerra

Inocentes não há, neste conflito:

É o poder que os move, a cada um

Os migrantes forçados – em nova onda

Só atestam a tragédia desta guerra

Quem se deixa guiar pela cegueira

O abismo terá como destino

(cf. LC 6, 39-45)

Aos cristãos eu proponho meditar

A parábola de hoje, no Evangelho:

Jesus fez também a seguinte comparação: “Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco?

O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre.

“Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho?

Como você pode dizer ao seu irmão: ‘Irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho’, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho?

Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão.

“Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom.

Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas.

O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração.

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2022