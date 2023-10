Traços da Mãe África: Em Busca de Nossas Raízes (XXV)

É claro que, devido ao secular processo histórico de colonização – como, de resto, sucedeu em outras regiões do mundo, inclusive nas Américas – tanto os idiomas acima mencionados como as igrejas cristãs têm um lugar de inegável destaque. O equívoco surge, quando se pretende tomá-las como únicas ou praticadas “por todo o mundo africano”. Na verdade, nas dezenas de países que compõem o território africano, o que se observa mesmo é a presença de um complexo mosaico de línguas e de religiões.

A tal ponto, que há quem afirme que “Cada população africana desenvolve sua religião específica, que faz parte integral de sua herança cultura. Pode-se, portanto, dizer que há tantas religiões africanas tradicionais quantos são os povos africanos” (cf. página da Internet, no endereço www.academie-universelle.org/ manuel/chap2/chap2a/religions/ afrique.html

Com efeito, apesar da quase onipresença em terras africanas das “botas” dos colonizadores, com sua cultura, sua língua, sua religião, não se deve subestimar a capacidade de resistência dos Povos Africanos, não apenas em terras de menor controle ocidental, como ao interno das próprias áreas de sua presença hegemônica.

Como esquecer, por conseguinte, a expressiva incidência até hoje das mais tradicionais manifestações de religiosidade dos ancestrais dos Povos Africanos, difundidas até certo ponto ao longo do continente? E o quê dizer do expressivo contingente dos adeptos do Islam, seguido por enorme parcela dos Africanos, em suas mais diversas regiões? Outra área de reconhecida tradição islâmica é a de países como Argélia, Marrocos, Mauritânia… Em vários desses países, inclusive na Líbia, a incidência do Islamismo diz respeito à grande maioria da população, como na Argélia, onde chega a cerca de 97%… (afriquepluriel.ruwenzori.net/ religion-generalite.htm).

Por outro lado, há também casos atípicos, como o da África do Sul, onde é forte a presença de igrejas cristãs (protestantes, em sua maioria), por fortes razões históricas. Por falar na África do Sul, tivemos recentemente em Salvador a presença alegre e solidária do bispo Desmond Tutu, que se tem notabilizado na luta pelos Direitos Humanos, não apenas em seu país.

Em parte de outras áreas, pode-se observar a presença de outras expressões religiosas, sobretudo as de caráter autóctone. Seja como for, desperta curiosidade incursionar pelo campo religioso dos Povos da África. A esse respeito, várias páginas na Internet ajudam a entender um pouco esse rico mosaico. Uma delas, em língua inglesa, fornece além de dados econômicos, políticos e demográficos, um quadro panorâmico e didático (inclusive por meio de um mapa) da distribuição geográfica das principais expressões religiosas da África (cf. o site do Christians Solidarity International: www.esi-int.org/word_map_ africa_religion_php

Alguns analistas manifestam a impressão de que, entre componentes do segmento africano de jovens universitários, desenvolve-se um esforço de retorno às religiões de seus ancestrais. Esforço que enfrenta, entre os principais obstáculos, a difícil correlação de forças, em vista da relativa penetração de religiões alóctones, como resultado e expressão do processo de colonização. Não obstante, convém assinalar um traço relevante, resultante da herança da religião de seus ancestrais, que esses jovens apresentam, conforme a seguinte observação feita por analista: “A religião africana é uma afirmação (…) Seus valores essenciais são a harmonia e a união no seio da família e do clã, bem como com os mortos-vivos e os espíritos. Ela é coletiva, antes de ser individual, e os Africanos que se convertem ao Cristianismo ou ao Islam, carregam esses valores em sua nova fé.” (Olivier Bain, conforme o seguinte site acima mencionado).

João Pessoa, março de 2007