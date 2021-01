SOS Manaus: Associação Brasileira de Terapia Comunitária Integrativa se solidariza com vítimas

A Associação Brasileira de Terapia Comunitária vêm a público expressar seu profundo pesar e se solidarizar por cada vida perdida, familiares e amigos daqueles que tiveram seus sonhos e lutas interrompidos pelo COVID-19. Por cada vida de cada trabalhador/a que atua incansavelmente nas linhas de frente, em uma ação humanitária.

Manifestamos também nossa indignação com o avanço da pandemia provocado pelo negacionismo do governo federal causando essa grave crise sanitária na Comunidade de Manaus, aumentando o sofrimento de pacientes pela escassez de oxigênio.

Reafirmamos o nosso compromisso em acolher e valorizar a vida de todo ser humano e entendemos que é hora de reforçar os pontos que nos unificam no enfrentamento desta pandemia.

É preciso seguir as medidas de prevenção e controle que a ciência tem mostrado como efetivas; fortalecer o SUS e garantir atendimento integral aos que precisam; acolher por meio das Terapias Comunitárias on line- ofertadas semanalmente, pelo eixo BRASIL-AMERICA LATINA-EUROPA, todos aqueles que estão com dificuldades concretas para fazer isolamento e distanciamento social; promovendo gratuitamente a escuta e o acolhimento de cada pessoa, acreditar na democracia e em um mundo melhor para todas e todos nós.

Mais mortes podem ser evitadas acarretando menos sofrimento para a nossa população. Precisamos do apoio de toda a sociedade e do fortalecimento de nossas instituições. Atuando coletivamente exigimos que nossos governantes garantam todas as condições para que esta epidemia seja enfrentada e vidas sejam salvas.

Josefa Emília L. Ruiz

Presidenta da ABRATECOM

Wagner Figueiredo

Diretor de Comunicação

