Sessão de Encerramento da 13ª Semana Teológica Pe. José Comblin: um breve relato

No sábado retrasado, dia 26/09, teve lugar no Mosteiro de São Bento, em João Pessoa/PB, a sessão de encerramento da 13ª edição da STPJC, comemorativa dos 100 anos do natalício do padre José Comblin, admirável profeta da Liberdade.

Dando sequência as três Jornadas Comunitárias (a primeira, realizada ainda em Maio na Casa dos sonhos, em Várzea Nova; a segunda, no Cedhor, em Tibiri II e a terceira, também em Várzea Nova), a sessão de encerramento contou com a contribuição especial do Prof. Romero Venâncio Silva Júnior, da UFSE, portador de uma tríplice formação (em Filosofia, em Teologia e Sociologia), além de uma reconhecida experiência de acompanhamento das Pastorais sociais e dos movimentos populares, no Nordeste.

Foi aluno de Comblin, tornando-se um de seus estudiosos, há vários anos. Coube-lhe, a partir do tema central da 13ª terceira STPJC (“José Comblin profeta da Liberdade”), fazer uma exposição inicial, destacando três dimensões da contribuição teológica de Comblin: uma primeira, voltada para uma Teologia do Trabalho; uma segunda, destacando o diálogo com a Modernidade, enquanto a terceira dimensão destacada remetia para sua radicalidade evangélica, tendo os pobre como os preferidos do Reino de Deus.

Pe. Hermínio Canova iniciou o Encontro convidando os presentes a uma oração inicial. Fez menção dos diversos grupos ali presentes, e seus representantes: o grupo José Comblin (Hermínio, Elenilson, Jessica); o grupo Kairos (Aparecida, Eraldo, Glória, Lúcia, Irmã Maria Besen, José, Pe. Wancelei, Alder); a CPT (Tania, Marcio, Jessica); o CEBI (Edna, Glória); representantes da Fraternidade Charles de Foucauld, na pessoa de Lindolfo; representante da Comunidade Santa Dulce dos Pobres, a exemplo de Salene; professores universitários, a exemplo de Alexandre Soares, bem representantes da Comunidade de Alhandra. De militantes de Movimentos Populares, a exemplo de Marquinhos e Carol, acompanhados de sua filha Serena.

Dando prosseguimento aos trabalhos, Pe.Hermínio Canova convidou a Elenilson a fazer uma breve apresentação de Romero Venâncio, tendo-nos, antes, blindado com uma sucinta sinopse do livro de Comblin, “Cristãos rumo ao Século XXI “.

Trata-se de obra publicada pela Paulus, 1996, de fundamental importância para o entendimento crítico dos desafios principais colocados aos cristãos, na ante-sala do século XXI. O livro se revela de impactante atualidade, ao introduzir os leitores e leitoras, com acuidade profética, sobre os grandes dramas colocados pelo Neoliberalismo, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista cultural, inclusive apontando tarefas desafiantes para os cristãos e cristãs de hoje.

Em seguida, Elenilson passou a apresentar brevemente traços da trajetória de formação e de atuação profissional e política do Prof Romero Venâncio, que foi convidado a trazer suas contribuições sobre o tema central da 13ª STPJC.

Antes de entrar no tema, Romero fez questão de expressar sua emoção, ao voltar a pisar naquele chão do Mosteiro de São Bento, lugar/centro das numerosas e densas atividades pastorais, sobretudo durante o pastoreio de Dom José Maria Pires. Nessa época, Romero acompanhou de perto todo o empenho de Dom José e uma equipe de assessores e assessoras qualificados e comprometidos com a causa libertadora dos pobres, dentro do espírito de Medellín e de Puebla. A Arquidiocese da Paraíba de então se mostrava um exemplo de ação profética, no Nordeste e no Brasil. Houve por bem destacar o papel profético das Religiosas inseridas no meio popular, a exemplo da Irmã Agostinha Vieira de Melo, da Irmã Leticia, da Irmã Diane, entre outras, testemunhas de uma espiritualidade de compromisso libertador com os pobres.

Por outro lado, faz questão de expressar seu sentimento de revolta frente aos desmandos protagonizados pelo sucessor de Dom Marcelo Carvalheira, ou seja: o Arcebispo Dom Aldo Pagotto, cujo governo se mostrou profundamente arrasador, seja do ponto de vista pastoral, seja do ponto de vista ético, tendo estado no centro de numerosos escândalos, em um desgoverno que durou mais de uma década. Ao enfrentar o tema central de sua fala, após destacar sua condição de aluno de Comblin, no ITER, em Recife, e de tornar-se um apreciador de suas obras, Romero cuidou de realçar três aspectos do legado profético de Comblin. O primeiro corresponde a um teólogo que, em sua vasta obra, abordou o tema do trabalho, na perspectiva da Tradição de Jesus, com inspiração na Teologia Paulina. Desta dimensão é prova sua conhecida “Teologia da Enxada“ (Ed. Vozes, 1977), na qual relata a rica metodologia da experiência vivenciada por um grupo de seminaristas dispostos a serem fiéis a sua raiz camponesa, cuja formação requer a oração, os estudos, o trabalho manual e a proximidade com as comunidades rurais.

A segunda dimensão ressaltada por Romero, sobre o legado de Comblin, diz respeito à sua notável sensibilidade aos desafios da Modernidade, de modo a sublinhar a contribuição legada pelo Concílio Vaticano II, especialmente presente na Constituição Pastoral “Gaudium et Spes”, ao reconhecer a autonomia das “realidades terrestres” – categoria bem trabalhada, aliás, por um de seus professores, na Universidade de Louvain -, conceito muito trabalhado por Comblin em diversos livros seus, e especialmente naqueles dedicados a Teologia da Cidade e à Pastoral Urbana.

Igualmente oportuna foi a reflexão trazida por Romero acerca do terceiro ponto por ele destacado a saber: A Radicalidade evangélica de que se nutria Comblin, para fundamentar a centralidade dos pobres assegurada pela Tradição de Jesus, tema principal trabalhado nas Conferências Episcopais de Medellín e de Puebla. Dando sequência aos trabalhos coordenados pelo Pe. Hermínio, este tratou de agradecer ao Prof. Romero pela sua contribuição, ao tempo em que foi aberto aos presentes um momento de diálogos, pela formação de blocos de três perguntas ou Considerações dirigidas a Romero, da parte de Pe. Wancelei, Salene, Glória, Lindolfo, Eraldo, Tânia e Alder, entre outros, daí resultando densas contribuições especialmente voltadas aos principais desafios de nossa realidade sócio-eclesial, sempre com as oportunas e competentes reflexões críticas desenvolvidas por Romero.

Retomando a palavra, Pe. Hermínio convidou os presentes para a Oração final, acompanhada da leitura de um belo poema, “Benção da Divina Mãe” de autoria desconhecida, recitado por Glória. Em conclusão, os presentes foram convidados para um almoço compartilhado pela CPT, em sinal de renovação fraterna e sororal dos compromissos com a causa libertadora dos pobres.

João Pessoa, 02 de outubro de 2023

Foto: Padre José Comblin