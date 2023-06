Mientras me hago la pregunta, viene la respuesta.

Me gusta escribir sobre lo cotidiano.

La vida diaria.

No lo genérico, sino lo específico.

Cuando me adentro en el sentido, salgo de lo abstracto.

¿Qué sentido tiene verme poéticamente?

No me juzgo. Me veo unificado y me acepto.

Veo la gente a mi lado también con sus limitaciones e imperfecciones.

La poesía me devuelve sentido de eternidad y pertenecimiento.

Belleza es la mirada.

Esto me alegra y me anima, me conecta.