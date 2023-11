Quando Deus parece tardar demais

XXXII Domingo Comum: Mt 25, 1 – 13.

O que fazer quando a libertação tarda

No evangelho deste 32º domingo comum do ano – Mateus 25, 1 – 13, a comunidade de Mateus coloca na boca de Jesus uma palavra sobre como animar as comunidades, quando elas se dão conta de que o reino de Deus não chega imediatamente, como mudança imediata que irrompe no mundo. Parece que as pessoas lutam, lutam e nada muda.

De fato, as primeiras gerações cristãs pensavam que o reino de Deus viria imediatamente para mudar a história. No Pai Nosso, diariamente, as pessoas oram: Venha a nós o teu reino. Jesus tinha prometido: Essa geração não passará sem que venha o Filho do Homem (Mt 24, 34). Quando os evangelhos foram escritos já tinham passado duas gerações e nada do reino chegar visivelmente. Jerusalém tinha sido destruída pelos romanos e os judeus obrigados a viver como migrantes estrangeiros nas nações pagãs. E nada da vinda do Filho do Homem. Era preciso buscar nas palavras de Jesus alguma resposta para isso.

A maioria das parábolas de Jesus eram tiradas da vida comum. Provavelmente, a parábola contada neste evangelho reproduz um fato ocorrido naquele tempo. O eixo principal da história é uma festa de casamento, na qual o noivo atrasa. Nos casamentos atuais da sociedade, quem costuma atrasar é a moça. Naquele caso, foi o noivo. Jesus conta essa história para dizer que o reino de Deus é como o tal noivo que atrasou. O povo tem um ditado que diz: Deus tarda, mas não falha. A parábola quer nos ensinar como lidar com o atraso da vinda de Deus no mundo. Hoje, há pessoas desencantadas com a Política e também muitas estão decepcionadas com a Igreja como instituição. Às vezes, parece que o próprio Deus e Jesus provocam decepções.

Quando hoje vemos um Estado fortemente armado e apoiado pelas grandes potências massacrar um povo indefeso e vemos nas mídias que Israel mata uma criança palestina em cada dez minutos, podemos nos perguntar: Onde está Deus?

Na Alemanha nazista, milhões de judeus foram mortos em campos de concentração. Muitos se perguntaram onde ficaram as promessas de Deus a respeito do povo eleito na Bíblia. Quem vive a fé procura nos evangelhos alguma resposta para essa pergunta.

O trecho do evangelho de hoje faz referência a um costume da sociedade patriarcal que para nós é estranho. Naquela época, o noivo ia buscar a noiva na casa dela. Ali, o esperava um cortejo de amigas da moça e esse cortejo acompanhava o casal até a nova casa onde iam morar e entravam até no quarto nupcial para deixar lá o casal e fechar a porta. Essas moças iluminavam a festa com tochas acesas, alimentadas com azeite de oliva.

O evangelho de hoje conta que, naquele caso, cinco moças tinham garantido uma reserva de azeite nas suas vasilhas e outras cinco não. Como o noivo atrasou, algumas ficaram sem azeite. As dez moças representam a comunidade que espera o reino de Deus chegar, assim como o noivo que vem para casar. Essa alegoria quer nos dizer que a comunidade cristã deve viver em função do reino e do Esposo que vem e não da própria Igreja, que no caso, é representada pela esposa. Jesus aproveita o contexto cultural da sociedade patriarcal para dizer que a comunidade tem de ficar atenta aos sinais da vinda do reino de Deus no mundo e não ficar concentrada na própria Igreja.

Na história, as moças que tinham reserva de azeite não podiam repartir do seu azeite com as outras. Dizer que elas não podiam dar o azeite uma à outra é afirmar que ninguém pode amar no lugar de ninguém. A responsabilidade de se preparar para a vinda do reino é pessoal e intransferível. Quando Jesus contou a história, ele não insistiu na vigilância (até porque todas dormem). O que ele pediu foi que estivessem prontas na hora em que o Esposo vem. O reino não vem logo como se esperava. Mas, é preciso vigiar e se manter preparados/as.

Atualmente, na realidade que vivemos, de vez em quando temos a impressão de que novamente a libertação prometida está demorando demais. O Esposo atrasou e tarda a chegar. Através desse evangelho, a comunidade de Mateus nos responde: mantenham a lâmpada acesa e sempre com óleo para o momento que for preciso. É como se dissesse: vivam antecipando a utopia que vocês esperam.

Não adianta essa religião centrada em missas, novenas e devoções. Nessa parábola, o esposo da parábola fechou a porta do aposento nupcial e disse às moças que ficaram de fora: Não vos conheço!

No comentário deste evangelho, Sandro Galazzi escreveu: “Quem souber repartir, quem souber distribuir a comida aos que moram na casa, esse poderá tomar conta da casa e tomará posse dos bens de seu senhor. Vigiar é isso: cuidar da casa e dos seus moradores. Quando o noivo vier, mais ou menos tarde, ele vai fazê-lo entrar para participar das bodas. Bem-aventurado o servo ou serva que, quando vier, o seu senhor, encontrar fazendo assim” (Mt 24,46).

Imagem: Espírito Santo