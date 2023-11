Provocações desde a Carta aos Efésios, cap. 6, 5-12

Anotações em torno da reunião do CEBI/ João Pessoa, realizada em 04/11/2023

Como Educador Popular em busca de sintonia com discipulado e o Movimento de Jesus, não cessamos de sublinhar a relevância pedagógica do exercício da memória histórica, inclusive no tocante às atividades rotineiras. Registrar tais momentos e compartilhá-los deveriam constituir uma praxe, entre nós. Trabalhar em rede corresponde a uma das tarefas a não perder de vista. Eis a razão pela qual decidimos registrar e compartilhar aspectos deste encontro.

Dando sequência aos estudos e reflexões sobre a Carta aos Efésios, realizou-se, mais um encontro com base neste livro do Segundo Testamento, que vem sendo o tema deste ano, na comunidade católica do Brasil. Dele participaram Maria dos Anjos (Zanza), Edna, Glória, Márcio, Kéfren, Vanuza, Gervalino, Ir. Maria José, Ir.Marinete, Georgeana, Lúcia e Alder.

Após os cumprimentos sororais/fraternais, as pessoas que iam chegando, eram convidadas a tomarem um café da manhã, compartilhado pelos participantes. Em seguida, foi proposto e vivenciado o momento de espiritualidade, durante o qual as pessoas participantes foram contribuindo com suas reflexões. Coube a Glória fazer uma exposição sobre o que já havíamos trabalhado, nos meses precedentes, acerca da carta aos Efésios, para o que contamos com a colaboração de Edna, Zanza e outros membros do CEBI, anotando na lousa frases e palavras-chave do que havia sido recolhido dos outros encontros .

Após haver rememorado trechos e comentários dos capítulos anteriores da Carta aos Efésios, foi feita a leitura do Capítulo 6 da mesma Carta, atendo-se especialmente aos versículos de 5 a 12. Ao vivenciarmos a reflexão compartilhada deste trecho, cuidamos de realçar aspectos mais tocantes decorrentes da reflexão compartilhada.

O trecho se apresenta como um chamado ao bom combate. Instiga-nos a perceber criticamente e a enfrentar os embates e os desafios que a vida comporta. Neste sentido até nos faz lembrar os versos de Gonçalves Dias: ”Não chores, meu filho/Não chores, que a vida é luta renhida/ A Vida é combate/ Que aos fracos abate/ Aos bravos, aos fortes/Só pode exaltar!”

Com efeito, ao exercitarmos uma leitura crítica do mundo atual, de nossa sociedade, das igrejas e de nós mesmos/mesmas, vamos percebendo a presença de diferentes embates, que somos chamados a enfrentar, em busca de superação. O atual conflito Israel x Palestina constitui uma ilustração didática quanto a esse chamado feito pela Carta aos Efésios. Como temos nos esforçado para entender criticamente este conflito que não começou em 7 de Outubro de 2023, mas se estende por mais sete décadas pelo menos? limitamo-nos a acompanhar esse conflito apenas pela mídia dominante ou nos empenhamos em entendê-lo também acessando outras fontes de informação?

No plano eclesial, já há algumas décadas, vimos enfrentando graves denúncias sexuais e financeiras nas quais figuras do clero se acham profundamente envolvidas, inclusive aqui na Arquidiocese da Paraíba? Qual tem sido nossa posição: fechar os olhos ou denunciar e exigir providências a quem de direito?

Ainda a propósito da Carta aos Efésios, também foi lembrado o trecho do livro do Apocalipse, naquela passagem relativa ao que o Espírito tem a dizer à Igreja de Éfeso: (Ap 2, 1-5), em que aquela Igreja é interpelada quanto à tentação de esquecer seu primeiro amor, seduzida que se acha por novos ídolos.

O encontro foi encerrado com nova leitura do Capítulo 6 da Carta aos Efésios (Ef. 6, 5-12), como um reforço do chamamento ao Compromisso nosso de enfrentamento das adversidades.

Com uma Oração final, feita em Círculo recebemos uma benção comunitária.

João Pessoa, 22 de Novembro de 2023.