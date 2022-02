El día ya se va yendo. Las impresiones quieren juntarse en la hoja. Las risas. Las conversaciones. El encuentro de la comunidad cristiana.

El aprendizaje colectivo. La escucha libertadora. Me voy viendo, voy siendo al hablar y escuchar. Veo lo que siento.

Cada vez más aquí. Un paso a paso. La fragilidad que me hace ponerme en primer plano. No puedo, no quiero y no debo arriesgar la vida por nada.

El pasado pasó, va pasando, pasa y se va. Va y vuelve. Pero ya no me confundo tanto, no siempre, casi nada, mire vea.

Las memorias me orientan y surge la hoja en blanco donde estoy, lo que soy. Esto es inédito y al mismo tiempo guarda las marcas de todo el trayecto.

Veo la totalidad de mi obra. Mis trabajos. Mis empeños. La gente que conocí. ¡Todo está tan vivo!

Sociólogo e escritor. Terapeuta Comunitário. Professor aposentado da UFPB. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis on line gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/