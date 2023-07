Por que as Semanas Teológicas Padre José Comblin?

Buscando reconhecer a fecundidade do legado do teólogo padre Jose Comblin e ao mesmo tempo, compartilha-lo, alguns amigos e amigas do padre José Comblin, decidiram organizar, já no primeiro ano de sua páscoa definitiva (2011), as semanas teólogicas padre José Comblin (STPJC). Para tanto, vários grupos vem se comprometendo em preparar e realizar, anualmente, a STPJC, atualmente em sua XIII edição. Vale lembrar que as STPJC, se realizam durante o ano, nas jornadas comunitárias, organizadas no campo e nas cidades, concluindo com a sessão de encerramento.

A XIII STPJC tem como objetivo principal, celebrar o centenário do padre José Comblin, de modo a focar traços básicos de sua trajetória existencial, sua densa formação teológica e sobretudo, sua frutuosa atuação missionária na América Latina (Brasil, Chile, Equador), destacando suas marcas centrais: O perfil de um profeta da liberdade, de um missionário itinerante, de um pedagogo e de um sociólogo com forte fundamentação histórica, entre outros traços que o caracterizam.

No dia 15 de Julho de 2023, foi realizada a segunda Jornada Comunitária, dessa STPJC, no CEDHOR, Centro de Direitos Humanos Dom Oscar Romero, no município de Santa Rita/PB, mais precisamente em Tibiri – II, na rua jornalista Roberto Marinho, 23, a partir das 8:30 horas. O tema desta jornada foi “Comblin e a educação popular ”. Assista no nosso canal do Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=QUlN9RxcK_E

Próxima jornada (virtual) amanhã, dia 19 de julho:

“O legado histórico e teológico de José Comblin”

https://youtube.com/live/1kKSJlLsyng?feature=share9

Grupo Kairós-Nós Também Somos Igreja