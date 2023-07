Placer, presencia y pertenecimiento

La consciencia es siempre consciencia de circunstancias dadas. Prestar atención a lo que sucede. Qué hago. Por qué estoy aquí. Qué sentido tiene estar vivo. Qué es lo que me alegra. Qué es lo que me hace bien. Recuperar y mantener la sensación y el sentimiento de pertenecimiento.

Saber que tengo derecho de disfrutar. Tener placer. Esta es una clave que para mí se viene haciendo cada vez más central. Salir de la semivida de la mera costumbre, el mero acto repetido, casi inconsciente o totalmente inconsciente.

La contemplación de la belleza es la puerta a la unidad sensible inmediata. Es posible si me acepto y en la medida que me acepto totalmente, radicalmente. Entonces fluye el placer. Dejo de ver a los demás como enemigos o amenazas.

Todos estos son descubrimientos cotidianos. Ejercicios que vengo realizando y de los cuales me voy haciendo cada vez más consciente. Así voy saliendo de prisiones tan duras y persistentes que por poco no acaban conmigo.

¡Si no hay placer, si no hay amor y confianza –y el amor es confianza– la vida puede llegar a sucumbir! Vuelvo a abrirme al mundo como antes. Una sensación familiar y nueva al mismo tiempo. Vuelve la vida.

Saber que proyecto sueños y los habito. Y vengo naciendo de mí mismo. Todo se hizo y se hace más evidente y concreto a partir de la convivencia. Saber que el amor de ella es confianza. Y que mi auto-aceptación se apoya y se refuerza en ese hecho esencial.

Escribir me ha ido haciendo cada vez más consciente de mi propia trayectoria vital. Hasta qué punto hoy puedo habitar un presente pleno. Realmente presente. Agradezco a las personas que me han ido dando retornos de este mi caminar.

Escribir no es para mí un medio, sino un fin.

Ilustración: “María”