Pertenecimiento.

Busco un texto que no encuentro. Lo recreo. Lo escribo de nuevo. Rescato la metáfora. La imagen vital. Imagen es vital. El hombre que crea su propio mundo y al mismo tiempo vive en el mundo circundante. No hay dos mundos. Hay un solo mundo. Pero al mismo tiempo hay incontables mundos en mí y talvez también en quienes me rodean.

No me siento solo ya que me reconozco en las personas con quienes convivo. Esto me da una sensación de consuelo, seguridad y solidez. Amigos o amigas ya creí que tuve o tengo. No tengo certeza ya que ahora todo está más bien desdibujado, pero no aquí. Aquí cada vez más claridad.

Soy la más simple de las personas. No importa cuánto pueda haber llegado a proyectarme hacia afuera (¿dónde es afuera? ¿qué es afuera? ¿existe un afuera?), tengo la noción clara de quién soy y qué quiero. El amor de una mujer. Familia. Comunidad. Creación. Arte. Orden social y política son imprescindibles para vivir en paz. Justicia.