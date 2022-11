O que é que eu gosto, me deixa alegre? O que me faz sentir bem? O que me deixa triste ou até irritado?

São coisas diferentes, embora se pareçam, e muito. Vou começar com o que me faz sentir bem. A beleza. Em especial, a beleza das flores. Ver uma flor me deixa tranquilo e sereno. Me traz uma paz profunda. O mar, quando o vejo me aquieto também. Me sereno. Ver aquele verde ou prata extenso e em movimento quase quieto. Me guarda e me contém.

Que outras coisas me fazem sentir bem? Lembrar dos meus pais e dos meus irmãos, filhos e filhas, esposa e netos, nora e genro, etc. Família. Me aquieta e me traz uma sensação de aceitação e pertencimento. Lembrar em especial das minhas avós e tios, me traz um sentimento como de integração num tempo antigo e anterior. Uma segurança íntima e uma alegria profunda.

Também me sinto bem ao participar da comunidade. Ao ver que tenho um lugar num espaço de acolhimento. É um espaço de sentimentos que nos unem. Me sinto inserido numa força poderosa. Sou aceito como sou. Me destacam as qualidades. Me fazem ver o que tenho de bom. Me relembram quem sou.

Mais alguma coisa que me faz sentir bem? As canções. Um filme bom. Uma poesia. Um romance. A arte. Cantar. Escrever. Desenhar. Me sinto inserido na eternidade. Sim, a oração, a fé. A companhia e presença de Deus.

Agora vamos a coisas que me gostam e me deixam alegre. Sentir o vento e o sol. Sentir o chão sob os meus pés. Sentir a água na pele. A presença dela por perto. Na verdade, ela está sempre por perto, até quando não está. É o amor. Aqui as coisas começam a se misturar. E não têm nada não. É assim mesmo. Tudo está reunido em mim e ao meu redor.

E as coisas que me deixam irritado? Ser invadido ou me sentir invadido. Ser interrompido. Ser ignorado. Ser excluído. Ser pressionado ou criticado.

O que me deixa triste? A insensibilidade, a ignorância, a burrice, a manipulação, a mentira, a força bruta, a violência, a injustiça, a imbecilidade, a malandragem institucional, a delinquência profissional, a traição, a falsidade, a negação da história, a desmemoria, a claudicação.

(Inspirado nos dizeres do Setembro Amarelo)

Escritor e sociólogo. Terapeuta Comunitário. Professor aposentado da UFPB. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis on line gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/