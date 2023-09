Papa recebe o prêmio Zilda Arns

Por Thulio Fonseca

Francisco recebeu uma homenagem da Comissão do Idoso da Câmara dos Deputados (CIDOSO), o Prêmio Zilda Arns, em reconhecimento pelo seu notável trabalho em defesa dos anciãos. Os membros da comissão também entregaram ao Papa uma carta destacando a importância da ratificação da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos.

O encontro do Papa Francisco com a Comissão do Idoso da Câmara dos Deputados (CIDOSO) ocorreu antes da audiência geral desta quarta-feira (20). Durante aproximadamente 30 minutos, o Santo Padre recebeu um grupo de Deputados Federais que fazem parte dessa comissão e vieram ao Vaticano para entregar ao Papa o Prêmio Zilda Arns.

Os membros do parlamento brasileiro, que representam a comissão voltada para os idosos, foram recebidos na antesala da Sala Paulo VI, e puderam apresentar ao Papa os trabalhos que realizam e discutir assuntos relacionados à necessidade de mais respeito pelas pessoas mais simples, o combate às desigualdades e o cuidado com os idosos. O presidente da comissão, o deputado federal Aliel Machado Bark, afirmou que o Pontífice mostrou muito entusiasmo com a visita e refletiu com eles sobre a vida e os desafios do mundo em que vivemos.

Além do presidente Aliel, foram recebidos pelo Santo Padre os demais membros: José Dias de Castro Neto, Reimont Luiz Otoni Santa Bárbara, José Haroldo Figueiredo Campo, Leandre dal Ponte, Flávia Carreiro Albuquerque Morais e Simone Aparecida Curraladas dos Santos.

Prêmio Zilda Arns

O Santo Padre foi homenageado pela CIDOSO com o Prêmio Zilda Arns. A indicação do Papa partiu do presidente da comissão, e a votação para validar a escolha ocorreu no dia 22 de agosto deste ano. A escolha de homenagear Francisco evidencia o trabalho de enorme relevância mundial em defesa dos idosos que o Pontífice realiza.

O prêmio Zilda Arns é uma forma de reconhecimento às pessoas e instituições que contribuíram ou têm contribuído ativamente na defesa dos direitos das pessoas idosas. O prêmio consiste em um diploma de menção honrosa, concedido anualmente a até cinco homenageados. Seu nome homenageia a Dra. Zilda Arns Neumann, médica pediatra que atuou em causas humanitárias e sanitárias, uma das fundadoras da Pastoral da Criança e da Pastoral da Pessoa Idosa. Conselheira no Conselho Nacional de Saúde, Zilda Arns também trabalhou no Ministério da Saúde.

No final do encontro, eles puderam entregar a homenagem ao Santo Padre e também oferecer-lhe presentes que trouxeram do Brasil. O Papa Francisco presenteou os membros da comissão com um rosário, uma medalha pontifícia e o livro sobre a Statio Orbis de 27 de março de 2020, editado pelo LEV.

Foto: O Papa em recebe em audiência os membros da Comissão do Idoso da Câmara dos Deputados

Fonte: Vatican News