Papa Francisco: “Compartilhar bens não é comunismo, mas puro cristianismo”

O papa Francisco celebrou, neste domingo (11), a missa do “Domingo da Divina Misericórdia” com cerca de 80 presos, refugiados e profissionais da saúde em uma igreja próxima à Praça São Pedro, no Vaticano.

Durante o sermão, o pontífice comentou uma passagem do livro bíblico dos Atos dos Apóstolos, que descreve o modo de organização das primeiras comunidades cristãs.

O líder da Igreja Católica fez questão de ressaltar que elas ignoravam o conceito de propriedade privada e compartilhavam todos os seus bens. “Isso não é comunismo, mas puro cristianismo”, enfatizou.

O primeiro domingo após a Páscoa é considerado, na Igreja Católica, um dia para celebrar a misericórdia entre os homens e mulheres. A data foi instituída pelo papa João Paulo II, no ano 2000.

“Não podemos permanecer indiferentes. Não podemos viver uma meia fé, que apenas recebe, mas não dá”, reforçou Francisco.

“Se o amor acaba em nós mesmos, a fé evapora-se num intimismo estéril. Sem os outros, torna-se desencarnada. Sem as obras de misericórdia, morre”, completou.

Os presos que participaram da celebração foram autorizados a sair temporariamente de dois presídios e um centro de detenção de jovens em Roma, capital da Itália. Os refugiados presentes eram da Síria, da Nigéria e do Egito.

Edição: Daniel Giovanaz

Fonte: Brasil de Fato