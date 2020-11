O Papa: num momento difícil, o Advento é a “grande esperança”

Por Michele Raviart, Silvonei José

A esperança numa verdade que salva, uma luz mais forte que a escuridão, um caminho que transforma o coração. Tudo isto é o Advento e o Papa, imediatamente após a audiência geral desta quarta-feira, quis recordar à Igreja em todas as partes do mundo a importância do período litúrgico que está prestes a começar. “Nestes tempos difíceis para muitos, esforcemo-nos por redescobrir a grande esperança e alegria que nos dá a vinda do Filho de Deus ao mundo”, disse Francisco aos fiéis em francês, enquanto se dirigindo aos fiéis de língua italiana – salientou que a recente Solenidade de Cristo Rei do Universo mostrou que Jesus “nos libertou do poder das trevas, para nos inserir no seu Reino, e para nos tornar testemunhas críveis da verdade salvífica”.

Meditar à luz da Palavra

As orações da Solenidade de Cristo Rei, disse o Papa aos fiéis de língua alemã, chamam a atenção “para o retorno de Jesus no fim dos tempos” e que, no entanto, Cristo “já vem agora nos pequenos e nos necessitados para nos preparar, em plenitude, para o grande encontro com Ele”.

Aos fiéis de língua inglesa Francisco indicou que durante a viagem dos quatro domingos do Advento, com o qual inicia o ano litúrgico, a luz de Cristo pode “iluminar os nossos caminhos e dissipar a escuridão dos nossos corações”. E com os fiéis de língua espanhola o Papa completou um mosaico ideal de espiritualidade convidando-os a “dedicarem momentos de oração” ao Advento, “meditando à luz da Palavra de Deus, para que – disse – o Espírito Santo que habita em vocês possa iluminar o caminho a seguir e transformar o coração, na espera o Nascimento de Nosso Senhor Jesus”.

As Missas “Rorate”

Um exemplo de luz que derrota as trevas, neste sentido, é dado pelas missas “Rorate” – das primeiras palavras do hino inicial Rorate coeli desuper retirado do livro de Isaías – dedicadas à Virgem Maria e celebradas antes do amanhecer à luz das velas, à espera do nascimento do novo dia. Então a saudação aos fiéis de língua polonesa, que assim honrarão Maria nas suas igrejas.

Saudação aos fiéis de língua portuguesa

Na sua saudação aos fiéis de língua portuguesa Francisco disse: “Queridos irmãos, a oração nos abre à força do Espírito Santo, que nos fortalecendo com os seus dons, nos torna firmes na fé e nos impulsa a dar um testemunho alegre da verdade cristã. Que Deus vos abençoe!”

Fonte: Vatican News