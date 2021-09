Não se deve marchar com os entreguistas. Mas é útil engrossar o grito: “Fora”!

Justo à véspera do Onze de Setembro

Boris Johnson recebe S. Piñera

https://www.bol.uol.com.br/ noticias/2021/09/10/pinera-e- johnson-unirao-forcas-na- cop26-para-evitar-holocausto- ambiental.htm

Quem pranteia 2021, estenda o pranto

Aos chilenos, setembro/73

A memória das vítimas de atentados

Nos anime a enfrentar suas raízes

Dia e mês a marcarem hecatombes:

A do Chile de Allende e a do Pentágono

Reverência às vítimas de atentados

Pressupõe incluir o contra Allende

Maioria cristã n´Ásia estará

Diz Comblin, em seu livro-testamento

“A longo prazo, o futuro do cristianismo está no Extremo Oriente. Em primeiro lugar porque o futuro da humanidade está no Extrmeo Oriente, ou seja, na China, na ìndia, no Japão, na Coreia, no Vietnã, nas Filipinas e nos países da Península Indochinesa. Na frente estará a China. No século XXII, o Extremo Oriente terá ultrpassado a economia do bloco América-EUropa, dito o Ocidente, que predominou desde o século XVI.” (COMBLIN, José. O Espírito Santo e a Tradição de Jesus. São Bernardo do Campo, SP: Nhanduti, 2012, p. 437.)

Tradição de Jesus migra pra China

Missionários, aprendam o mandarim

Sectários católicos lançam semente

Do terror neofascista no Brasil

“Os novos movimentos sectários praticam uma chantagem constante e dispõem de um imenso poder político, econômico, cultural. Intimidam pela sua prepotência, pelo seu fanatismo. Paralisam a hierarquia que se sente pressionada sem poder resistir. Entram na hierarquia e ali praticam a mesma chantagem. Que peso do passado! Na Europa, o fascismo está invadindo o mundo político e daí passa para o mundo eclesiástico. A democracia está em decadência, eo o clero recupera os velhos reflexos dos tempos em que a Igreja mandava. Os movimentos são a presença do fascismo dentro da Igreja. A América Latica não escapa e sofre o domínio desses movimentos em vários países, na maioria. O que mais preocupa nesses movimentos extremistas é a sua riqueza cumulada em poucos anos e o seu afã de poder. Isto é tão antievangélico que assusta, e assusta o poder qie adquiriram dentro da Igreja, ou seja, dentro da instituição eclesiástica. João Paulo II permitiu que se transformassem em empresas com finalidade econômica com muitas práticas externas de religião,vividas como mecanismos sagrados que asseguram a salvação sem passar pelo evangelho. Pode ser o equivalente eclesiaástico das multinacionais financeiras da sociedade contemporânea, o que assusta mais ainda. Será que a hierarquia um dia vai abrir os olhos?” (COMBLIN, José. O Espírito Santo e a Tradição de Jesus. São Bernardo do Campo, SP: Nhanduti, 2012, p. 451).

As injustas prisões com base em fotos

Se destinam a prender pretos e pobres

Deles, delas jorra o GRITO de justiça:

Que o ouçamos, nesse Sete de Sembro.

Está solto no País um possesso perigoso:

É urgente o processo de exorcizá-lo!

É letal o enxofre que ele exala!

Só os “de baixo” exorcizam este possesso!

Excluídos também se acham inclusos

No sistema perversos do Capital

Cor Brasil, cor de brasa, cor vermelha

Na bandeira também que se reflita!

No desfile de apagões do desgoverno

O apagão da energia só mais um

É “a Manu militari” que se monta

Todo esquema corrupto, no Brasil

Sanguessuga da Pátria é a burguesia

Vale tudo em função da sua gula

Praza a Deus que as cepas da COVID

Não alcançam metade do alfabeto

Não importa o mal-feito do bandido

Se ao meu lado estiver, é “gente de bem”

Nossa Pátria bandeira – multicolor

Cor de brasa, inclusive, nela vejo!

O seu nome é Marcelo Luiz Nogueira

Ele tem coisas graves a nos contar

Que malfeito mais grave Lyra espera

Para pôr o impeachment em votação?

Contra Senso apostar que dez por cento

Sobrepujam noventa em cada cem

Quando ele fala em povo que se entenda:

Sou eu mesmo e minha familícia!

Ele é hoje o que desde sempre foi:

Como então explicar sua eleição?

Steve Bannon precisa ser punido

Pelos crimes em série cometidos

O apagão panorâmico da gestão

Só reflete o apagão da energia

PGR descumpre seu papel

Onde há caos, ele vê democracia

A desordem das hordas governistas

Aras vê como festa democrática

Quão difícil imagino tenha sido

A escola entre Haddad e o capeta

MBL é golpista de raiz

Entreguista do povo e da nação

A extrema-direita mundial

Tem Brasil como alvo predileto

O tal Marco Temporal é um projeto

De extermínio dos povos originários

As mulheres indígenas põem-se em Marcha

Contra o Marco legal do extermínio

https://g1.globo.com/df/ distrito-federal/noticia/2021/ 09/10/mulheres-indigenas- fazem-ato-em-brasilia-por- mais-direitos-e-contra-marco- temporal.ghtml

João Pessoa, 11 de setembro de 2021.