Na pandemia, sem-terra do MST são despejados em MG.Violência policial e ação genocida do Gov. Zema – 14/8/2020.

Em meio à pandemia, sem-terra do Quilombo Campo Grande, do MST, em Campo do Meio, no sul de MG, são despejados. Liminar injusta e inconstitucional é cumprida com violência policial, crueldade e ação genocida do Governador Romeu Zema. A decisão do TJMG, que expediu a liminar de reintegração e se negou a cassá-la, mesmo diante de “mil” argumentos da Defensoria Pública, do Ministério Público e de Advogados populares, é inconstitucional, porque viola e pisoteia no principal princípio e básico da Constituição de 1988: RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. Além do terror, da Escola Popular Eduardo Galeano, de várias casas, sonhos e direitos destruídos, quantas pessoas terão contraído ou disseminado o coronavírus durante dos três dias de mega-operação de despejo durante a pandemia violando todas as regras sanitárias recomendadas pela OMS e por médicos infectologistas? Não há despejo apropriado e nem oportuno. Todo despejo é maldito, cruel, desumano, execrável e desintegrador de sonhos e de direitos. Mas a força mística mais profunda da história está com os/as injustiçados/as. Os opressores serão jogados na lata de lixo da história. Vivem em nós na luta por tudo o que é JUSTO e BEM COMUM Jesus Cristo, Che Guevara, Rosa Luxemburgo, Chico Mendes, Padre Ezequiel Ramin, Padre Josimo, os fiscais massacrados em Unaí, os Sem Terra assassinados, Dandara, Zumbi, Antônio Conselheiro …

*Vídeo original: G1 Jornal Nacional – 14/8/2020

*Divulgação: Frei Gilvander, da CPT, das CEBs, do CEBI, do SAB e da assessoria de Movimentos Populares.

Edição de Nádia Oliveira, colaboradora da CPT-MG.

Frei e padre da Ordem dos carmelitas; doutor em Educação pela FAE/UFMG; licenciado e bacharel em Filosofia pela UFPR; bacharel em Teologia pelo ITESP/SP; mestre em Exegese Bíblica pelo Pontifício Instituto Bíblico, em Roma, Itália; assessor da CPT, CEBI, CEBs, SAB e Ocupações Urbanas; prof. de “Movimentos Sociais Populares e Direitos Humanos” no IDH, em Belo Horizonte, MG. E-mail: gilvanderlm@gmail.com. Página: http://www.gilvander.org.br