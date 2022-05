Mensagem do Papa Francisco

“Ângelus” dia 15/05/2022

Queridos irmãos e irmãs: Antes de concluir esta Celebração Eucarística, desejo saudar e agradecer a todos vocês: meus irmãos cardeais, bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, especialmente aqueles que pertencem às famílias espirituais dos novos santos, e a todos vocês, povo fiel de Deus, aqui reunido de tantas partes do mundo. Saúdo as delegações oficiais de vários países, especialmente o Presidente da República Italiana.

É bom ver que, com seu testemunho evangélico, esses santos favoreceram o crescimento espiritual e social de suas respectivas nações e também de toda a família humana. Enquanto, infelizmente, crescem as distâncias no mundo e aumentam as tensões e as guerras, que os novos santos inspirem soluções de união, caminhos de diálogo, especialmente no coração e na mente daqueles que ocupam cargos de grande responsabilidade e são chamados a ser protagonistas da paz e não de guerra.

Saúdo a todos vós, queridos peregrinos, bem como a quantos acompanharam esta missa através dos meios de comunicação. E agora nos dirigimos à Virgem Maria para nos ajudar a imitar com alegria o exemplo dos novos santos.

Fonte: Vatican News

(15/05/2022)