Mensagem do Papa Francisco

“Ângelus,” 20/03/2022

Queridos irmãos e irmãs, tenham um bom domingo!

Estamos na metade do caminho quaresmal, e hoje o Evangelho apresenta inicialmente Jesus que comenta alguns acontecimentos. Quando ainda estava viva a memória de dezoito pessoas mortas pela queda de uma torre, foi-lhe dito que Pilatos havia ordenado a morte de alguns galileus (cf. Lc 13,1 ). E surge uma pergunta que parece acompanhar essa trágica notícia: quem é o culpado por esses terríveis acontecimentos? Talvez essas pessoas fossem mais culpadas do que outras e Deus as puniu? Essas são sempre questões atuais; Quando as notícias negativas nos oprimem e nos sentimos impotentes diante do mal, muitas vezes nos ocorre perguntar a nós mesmos: isso é um castigo de Deus? É Ele quem envia uma guerra ou uma pandemia para nos punir por nossos pecados? E por que o Senhor não intervém?

Temos que ter cuidado: quando o mal nos oprime, corremos o risco de perder a lucidez e, para encontrar uma resposta fácil para o que não podemos explicar, acabamos culpando a Deus. E muitas vezes vem daí o feio e mau costume das blasfêmias. Quantas vezes atribuímos as nossas desgraças e as desgraças do mundo Àquele que, pelo contrário, sempre nos deixa livres e, por isso, nunca intervém impondo-se, apenas propondo-se; Àquele que nunca usa a violência, mas, ao contrário, sofre por nós e conosco! De fato, Jesus rejeita e contesta fortemente a ideia de imputar nossos males a Deus: aquelas pessoas que Pilatos ordenou que fossem mortas e aquelas que morreram sob a torre não eram mais culpadas do que outras e não eram vítimas de um Deus impiedoso e vingativo , que não existia.Sl 103,10), mas segundo a sua misericórdia. É o estilo de Deus. Você não pode nos tratar de outra maneira. Ele sempre nos trata com misericórdia.

Em vez de culpar a Deus, diz Jesus, devemos olhar para dentro de nós mesmos: é o pecado que produz a morte; é o nosso egoísmo que dilacera os relacionamentos; são nossas decisões erradas e violentas que desencadeiam o mal. Neste ponto, o Senhor oferece a verdadeira solução. Que? Conversão : “A menos que vocês se convertam”, diz ele, “todos vocês perecerão do mesmo modo” ( Lc 13,5 ). Este é um convite urgente, especialmente neste tempo de Quaresma. Vamos acolhê-la de coração aberto. Convertamos-nos do mal, renunciemos ao pecado que nos seduz, abramo-nos à lógica do Evangelho: porque onde reinam o amor e a fraternidade, o mal já não tem poder!

Jesus sabe que a conversão não é fácil e quer nos ajudar. Ele sabe que muitas vezes caímos nos mesmos erros e nos mesmos pecados; que desanimamos e, talvez, nos pareça que nosso esforço para o bem é inútil em um mundo onde o mal parece reinar. E então, após seu chamado, ele nos encoraja com uma parábola que ilustra a paciência que Deus tem. Devemos pensar na paciência de Deus, na paciência que Deus tem conosco. Jesus oferece-nos a imagem reconfortante de uma figueira que não dá frutos no período estabelecido, mas cujo dono não a corta: dá-lhe mais tempo, dá-lhe outra oportunidade. Gosto de pensar que um belo nome para Deus seria “o Deus que nos dá outra chance”: Ele sempre nos dá outra chance, sempre, sempre. Assim é a sua misericórdia. Assim faz o Senhor conosco: não nos afasta do seu amor, não desanima, Ele não se cansa de nos dar confiança com ternura. Irmãos e irmãs, Deus acredita em nós! Deus confia em nós e nos acompanha com paciência, a paciência de Deus conosco. Ele não desanima, mas sempre coloca esperança em nós. Deus é Pai e olha para você como um pai: como o melhor dos pais, ele não vê os resultados que você ainda não alcançou, mas os frutos que você pode dar; não registra suas falhas, mas aumenta suas possibilidades; não para no seu passado, mas aposta com confiança no seu futuro. Porque Deus está perto, ele está ao nosso lado. É o estilo de Deus, não esqueçamos: proximidade; Ele está próximo com misericórdia e ternura. É assim que Deus nos acompanha, é próximo, misericordioso e terno. Deus confia em nós e nos acompanha com paciência, a paciência de Deus conosco. Ele não desanima, mas sempre coloca esperança em nós. Deus é Pai e olha para você como um pai: como o melhor dos pais, ele não vê os resultados que você ainda não alcançou, mas os frutos que você pode dar; não registra suas falhas, mas aumenta suas possibilidades; não para no seu passado, mas aposta com confiança no seu futuro. Porque Deus está perto, ele está ao nosso lado. É o estilo de Deus, não esqueçamos: proximidade; Ele está próximo com misericórdia e ternura. É assim que Deus nos acompanha, é próximo, misericordioso e terno. Deus confia em nós e nos acompanha com paciência, a paciência de Deus conosco. Ele não desanima, mas sempre coloca esperança em nós. Deus é Pai e olha para você como um pai: como o melhor dos pais, ele não vê os resultados que você ainda não alcançou, mas os frutos que você pode dar; não registra suas falhas, mas aumenta suas possibilidades; não para no seu passado, mas aposta com confiança no seu futuro. Porque Deus está perto, ele está ao nosso lado. É o estilo de Deus, não esqueçamos: proximidade; Ele está próximo com misericórdia e ternura. É assim que Deus nos acompanha, é próximo, misericordioso e terno. mas os frutos que você pode dar; não registra suas falhas, mas aumenta suas possibilidades; não para no seu passado, mas aposta com confiança no seu futuro. Porque Deus está perto, ele está ao nosso lado. É o estilo de Deus, não esqueçamos: proximidade; Ele está próximo com misericórdia e ternura. É assim que Deus nos acompanha, é próximo, misericordioso e terno. mas os frutos que você pode dar; não registra suas falhas, mas aumenta suas possibilidades; não para no seu passado, mas aposta com confiança no seu futuro. Porque Deus está perto, ele está ao nosso lado. É o estilo de Deus, não esqueçamos: proximidade; Ele está próximo com misericórdia e ternura. É assim que Deus nos acompanha, é próximo, misericordioso e terno.

Peçamos, portanto, à Virgem Maria que nos infunda esperança e coragem, e acenda em nós o desejo de conversão.

Fonte: Vatican News