Mensagem do Papa Francisco

“Ângelus,” 06/02/2022

Queridos irmãos e irmãs, bom dia!

O Evangelho da liturgia de hoje leva-nos às margens do Mar da Galileia. A multidão se reúne ao redor de Jesus enquanto alguns pescadores desapontados, incluindo Simão Pedro, lavam suas redes depois de uma noite de pesca que deu errado. E eis que Jesus entra no barco de Simão; depois o convida a sair ao mar e lançar novamente as redes ( cf. Lc 5,1-4). Detenhamo-nos nestas duas ações de Jesus: primeiro, ele entra no barco e, depois, o segundo, nos convida a sair para o mar. Foi uma noite em que as coisas correram mal, sem peixe, mas Pedro confia e sai para o mar.

Primeiro, Jesus entra no barco de Simão. Para fazer o que? Para ensinar. Pergunte exatamente a esse barco, que não está cheio de peixes, mas voltou à margem vazio, depois de uma noite de trabalho e decepção. É uma bela imagem para nós também. Todos os dias o barco da nossa vida sai da margem da nossa casa para entrar no mar das atividades diárias; todos os dias tentamos “pescar fundo”, cultivar sonhos, realizar projetos, viver o amor em nossos relacionamentos. Mas muitas vezes, como Pedro, vivemos a “noite das redes vazias”, a noite das redes vazias… a decepção de tentar tanto e não ver os resultados desejados: “Trabalhamos a noite toda e não pegamos nada” (v. 5), diz Simão. Quantas vezes também ficamos com um sentimento de derrota, enquanto o desapontamento e a amargura surgem em nossos corações. Dois carunchos muito perigosos.

O que então o Senhor faz? Escolha entrar no nosso barco. De lá ele quer anunciar o Evangelho ao mundo. Precisamente aquele barco vazio, símbolo de nossa incapacidade, torna-se a “cadeira” de Jesus, o púlpito de onde ele proclama a Palavra. E é isso que o Senhor gosta de fazer: o Senhor é o Senhor das surpresas, dos milagres nas surpresas; entrar no barco da nossa vida quando não temos nada para oferecer; entre em nossos vazios e preencha-os com sua presença; fazer uso da nossa pobreza para proclamar a sua riqueza, das nossas misérias para proclamar a sua misericórdia. Lembremo-nos disto: Deus não quer um cruzeiro, basta-lhe um pobre barco “ruim”, desde que o acolhamos: sim! bem-vindo O barco não está interessado… em recebê-lo. Mas eu me pergunto Nós o deixamos entrar no barco de nossas vidas? Colocamos à sua disposição o pouco que temos? Às vezes nos sentimos indignos Dele porque somos pecadores. Mas esta é uma desculpa que o Senhor não gosta, porque o afasta de nós. Ele é o Deus da proximidade, da compaixão, da ternura, e não busca o perfeccionismo, busca a aceitação. Ele também lhe diz: “Deixa-me entrar no barco da tua vida.” “Mas, Senhor, olha…”, “Assim: deixa-me entrar como está”. Vamos pensar sobre isso.

É assim que o Senhor reconstrói a confiança de Pedro. Depois de entrar no barco, depois de pregar, ele lhe diz: “Reme para o abismo” (v. 4). Não era hora de pescar, era dia claro, mas Pedro confia em Jesus. Ele não confia nas estratégias dos pescadores, que conhecia bem, mas na novidade de Jesus. Aquele espanto que o moveu a fazer o que Jesus lhe disse. O mesmo acontece conosco: se acolhemos o Senhor em nosso barco, podemos sair para o mar. Com Jesus, navega-se no mar da vida sem medo, sem ceder à decepção quando nada se pega, e sem ceder ao “não há mais nada a fazer”. Sempre, tanto na vida pessoal como na vida da Igreja e da sociedade, algo belo e corajoso pode ser feito: sempre. Podemos sempre recomeçar o Senhor sempre nos convida a nos colocarmos novamente em jogo porque Ele abre novas possibilidades. Aceitemos, portanto, o convite: afastemos o pessimismo e a desconfiança e Vamos entrar no mar com Jesus. Até nosso pequeno barco vazio testemunhará uma pesca milagrosa.

Rezemos a Maria, que como nenhuma outra acolheu o Senhor na barca da vida, encoraja-nos e intercede por nós.

Fonte: Vatican News