Mensagem do Papa Francisco

“Ângelus,” 16/01/2022

Queridos irmãos e irmãs, bom dia!

O Evangelho da liturgia hodierna narra o episódio das bodas de Caná, onde Jesus transforma água em vinho para a alegria dos esposos. E conclui assim: «Este foi o início dos sinais realizados por Jesus; manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele» ( Jo 2,11). Notamos que o evangelista João não fala de milagre, ou seja, de um fato poderoso e extraordinário que gera admiração. Ele escreve que um sinal acontece em Caná , que desperta a fé dos discípulos. Podemos então nos perguntar: o que é um “sinal” segundo o Evangelho?

Um sinal é uma pista que revela o amor de Deus, que não chama a atenção para o poder do gesto, mas para o amor que o provocou. Ensina-nos algo sobre o amor de Deus, que é sempre próximo, terno e compassivo. O primeiro sinal ocorre quando um casal está com problemas no dia mais importante de sua vida. No meio da festa falta um elemento essencial, o vinho, e a alegria corre o risco de se extinguir em meio às críticas e insatisfação dos convidados. Muito menos como uma festa de casamento pode continuar com apenas água! É terrível, os noivos vão ficar mal!

É Nossa Senhora que se apercebe do problema e o assinala discretamente a Jesus, e Ele intervém em silêncio, quase sem o demonstrar. Tudo acontece em segredo, “nos bastidores”: Jesus manda os servos encherem as vasilhas com água, que se torna vinho. É assim que Deus age, com proximidade, com discrição. Os discípulos de Jesus percebem isso: eles vêem que graças a ele a festa de casamento se tornou ainda mais bonita. E vêem também o modo de agir de Jesus, o seu serviço escondido – este é Jesus: ajuda-nos, serve-nos escondidos, naquele momento – tanto que os elogios pelo bom vinho vão depois para o esposo, não nota-se. , apenas os servos. Assim começa a se desenvolver neles o germe da fé, ou seja, eles acreditam que Deus, o amor de Deus, está presente em Jesus.

É bom pensar que o primeiro sinal que Jesus realiza não é uma cura extraordinária ou um prodígio no templo de Jerusalém, mas um gesto que atende a uma necessidade simples e concreta das pessoas comuns, um gesto doméstico, um milagre, por assim dizer , “na ponta dos pés”, discreto, silencioso. Ele está pronto para nos ajudar, para nos levantar. E então, se estivermos atentos a esses “sinais”, somos conquistados pelo seu amor e nos tornamos seus discípulos.

Mas há outra característica distintiva do sinal de Caná. Geralmente o vinho que era dado no final da festa era o menos bom; ainda hoje se faz assim, as pessoas nessa altura não distinguem tão bem se é um bom vinho ou um vinho ligeiramente aguado. Jesus, por outro lado, garante que a festa termine com o melhor vinho . Simbolicamente, isso nos diz que Deus quer o melhor para nós, ele quer que sejamos felizes. Não impõe limites e não nos pede interesses. No sinal de Jesus não há espaço para segundas intenções, para reivindicações para com os esposos. Não, a alegria que Jesus deixa no coração é alegria plena e altruísta. Não é uma alegria diluída!

Então sugiro um exercício, que pode nos fazer muito bem. Vamos tentar hoje vasculhar as memórias em busca de sinais que o Senhor fez em minha vida. Que todos digam: em minha vida, que sinais o Senhor realizou? Que indícios de sua presença? Sinais que ele fez para nos mostrar que nos ama. Pensemos naquele momento difícil em que Deus me fez experimentar o seu amor… E perguntemo-nos: com que sinais, discretos e carinhosos, ele me fez sentir a sua ternura? Quando senti o Senhor mais perto, quando senti sua ternura, sua compaixão? Cada um de nós em sua história tem esses momentos. Vamos procurar esses sinais, vamos lembrar. Como descobri sua proximidade? Como uma grande alegria permaneceu em meu coração? Vamos reviver os momentos em que vivemos a sua presença e a intercessão de Maria. Que Ela, a Mãe, sempre atenta como em Caná, nos ajude a valorizar os sinais de Deus na nossa vida.

Fonte: Vatican News

(16/01/2022)