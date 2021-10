Mensagem do Papa Francisco

O Evangelho da Liturgia de hoje ( Mc10,35-45) conta que dois discípulos, Tiago e João, pedem ao Senhor que se sente um dia ao lado Dele na glória, como se fossem “primeiros-ministros”, ou algo assim. Mas os outros discípulos os ouvem e ficam indignados. Nesse ponto, Jesus pacientemente oferece a eles um grande ensinamento: a verdadeira glória não se obtém acima dos outros, mas vivendo o mesmo batismo que Ele receberá, em pouco tempo, em Jerusalém, ou seja, a cruz. O que isto significa? A palavra “baptismo” significa “imersão”: com a sua Paixão, Jesus mergulhou na morte, oferecendo a sua vida para nos salvar. Portanto, sua glória, a glória de Deus, é o amor que serve a si mesmo, não o poder que aspira ao domínio. Não um poder que aspira ao domínio, não! É o amor que presta serviço. É por isso que Jesus conclui dizendo aos seus e também a nós:Mc 10:43). Para se tornar grande, você terá que seguir o caminho do serviço, servindo aos outros.

Estamos diante de duas lógicas diferentes: os discípulos querem emergir e Jesus quer submergir . Vamos nos deter nesses dois verbos. O primeiro é emergir. Expressa aquela mentalidade mundana pela qual sempre somos tentados: viver todas as coisas, até mesmo os relacionamentos, para alimentar nossa ambição, para galgar os degraus do sucesso, para alcançar posições importantes. A busca por prestígio pessoal pode se tornar uma doença do espírito, até mesmo disfarçando-se atrás de boas intenções; por exemplo, quando, por trás do bem que fazemos e pregamos, na realidade, só procuramos a nós mesmos e a nossa afirmação, isto é, ir à frente, subir … E também vemos isso na Igreja. Quantas vezes, os cristãos, que deveriam ser servos, tentam escalar, seguir em frente. Por isso, precisamos sempre verificar as verdadeiras intenções do coração, nos perguntar: “Por que estou realizando esse trabalho, essa responsabilidade? Oferecer um serviço ou ser notado, ser elogiado e receber elogios? ”. A esta lógica mundana, Jesus contrasta a sua própria: em vez de se elevar acima dos outros, descer do pedestal para servi-los; Em vez de emergir sobre os outros, mergulhe na vida dos outros. Estava a ver no programa “A sua immagine” aquele serviço da Cáritas para que ninguém falte comida: preocupar-se com a fome dos outros, preocupar-se com as necessidades dos outros. Observe e se rebaixe no serviço, e não tente escalar para sua própria glória.

E há o segundo verbo: imergir . Jesus nos pede para mergulhar. E como mergulhar? Com compaixão, na vida de quem nos encontramos. Lá [naquele serviço da Cáritas] estávamos vendo a fome: e nós, pensamos com compaixão na fome de tanta gente? Quando estamos na frente da comida, que é uma graça de Deus e que podemos comer, tem muita gente que trabalha e não tem comida para o mês inteiro. Nós pensamos sobre isso? Mergulhe na compaixão, tenha compaixão. Não é uma enciclopédia de dados: há muitos famintos … Não! Eles são pessoas. E eu tenho compaixão pelas pessoas? A compaixão pela vida de quem encontramos, como Jesus fez comigo, com você, com todos nós, se aproximou com compaixão.

Olhamos para o Senhor Crucificado, mergulhado até o fundo em nossa história ferida, e descobrimos a maneira de fazer de Deus. Vemos que Ele não ficou lá em cima nos céus, olhando-nos de cima a baixo, mas desceu para lavar os nossos pés. Deus é amor e o amor é humilde, não sobe, mas desce, como a chuva que cai na terra e traz vida. Mas o que fazer para ir na mesma direção de Jesus, para passar do emergir ao submerso, da mentalidade do prestígio, daquela mundana, à do serviço, do cristão? Requer compromisso, mas não é suficiente. Sozinho é difícil, senão impossível, mas temos dentro de nós uma força que nos ajuda. É o do Batismo, dessa imersão em Jesusque todos nós recebemos pela graça e que ele nos guia, nos leva a segui-lo, não para buscar o nosso interesse, mas para nos colocarmos a serviço. É uma graça, é um fogo que o Espírito acendeu em nós e que deve ser alimentado. Hoje pedimos ao Espírito Santo que renove em nós a graça do Baptismo, a imersão em Jesus, no seu modo de ser, para ser mais servos, ser servos como Ele foi connosco.

E rezemos à Virgem: Ela, mesmo sendo a maior, não tentou emergir, mas foi a humilde serva do Senhor e está totalmente imersa no nosso serviço, para nos ajudar a encontrar Jesus.

Fonte: Vatican News

https://www.vatican.va/ content/francesco/es/angelus/ 2021/documents/papa-francesco_ angelus_20211017.html