Mensagem de Natal e Bênção Urbi et Orbi da Sala das Bênçãos

A pandemia provocou uma alteração nos horários das celebrações das próximas festas, afetando agora também os locais onde costumam ser realizadas.

A Sala de Imprensa da Santa Sé anunciou em nota que “em consideração às novas restrições adotadas para conter a propagação” da Covid-19, “conforme comunicado pela Prefeitura da Casa Pontifícia, em 25 de dezembro, Solenidade do Nascimento do Senhor, o Papa Francisco pronunciará a Mensagem de Natal e dará a bênção “Urbi et Orbi” na Sala das Bênçãos do Palácio Apostólico do Vaticano”.

A nota termina especificando que “nos dias 26 e 27 de dezembro de 2020 e 1, 3 e 6 de janeiro de 2021, o Angelus será recitado na Biblioteca”.

Fonte: Vatican News