JMJ Lisboa: divulgado programa da Viagem Apostólica do Papa a Portugal

A Jornada Mundial da juventude levará o Papa Francisco a Portugal, onde estará de 2 a 6 de agosto deste ano. Prevista visita ao Santuário de Fátima.

Foi divulgado nesta quarta-feira o programa da Viagem Apostólica do Papa Francisco a Portugal, por ocasião da XXXVII Jornada Mundial da juventude.

Quarta-feira, 2 de agosto de 2023

ROMA – LISBOA

07:50 Partida de avião do Aeroporto Internacional de Roma/Fiumicino para Lisboa (hora italiana)

10:00 Chegada à Base Aérea de Figo Maduro, em Lisboa (hora local)

10:00 RECEÇÃO OFICIAL

10:45 CERIMÓNIA DE BOAS-VINDAS, na entrada principal do Palácio Nacional de Belém

11:15 VISITA DE CORTESIA AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no Palácio Nacional de Belém

12:15 ENCONTRO COM AS AUTORIDADES, A SOCIEDADE CIVIL E O CORPO DIPLOMÁTICO, no Centro Cultural de Belém Discurso do Santo Padre

16:45 ENCONTRO COM O PRIMEIRO-MINISTRO, na Nunciatura Apostólica

17:30 VÉSPERAS COM OS BISPOS, SACERDOTES, DIÁCONOS, CONSAGRADOS E CONSAGRADAS, SEMINARISTAS E AGENTES PASTORAIS, no Mosteiro dos Jerónimos

Homilia do Santo Padre

Quinta-feira, 3 de agosto de 2023

LISBOA – CASCAIS – LISBOA

09:00 ENCONTRO COM OS JOVENS UNIVERSITÁRIOS, na Universidade Católica Portuguesa Discurso do Santo Padre

10:40 ENCONTRO COM OS JOVENS DE SCHOLAS OCCURRENTES, na sede de Scholas Occurentes de Cascais Saudação do Santo Padre

17:45 CERIMÓNIA DE ACOLHIMENTO, no Parque Eduardo VII Discurso do Santo Padre

Sexta-feira, 4 de agosto de 2023

LISBOA

09:00 CONFISSÃO DE ALGUNS JOVENS DA JMJ, na Praça do Império

09:45 ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DE ALGUNS CENTROS DE ASSISTÊNCIA SOCIO-CARITATIVA, no Centro Paroquial de Serafina Discurso do Santo Padre

12:00 ALMOÇO COM OS JOVENS, na Nunciatura Apostólica

18:00 VIA-SACRA COM OS JOVENS, no Parque Eduardo VII Discurso do Santo Padre

Sábado, 5 de agosto de 2023

LISBOA – FÁTIMA – LISBOA

08:00 Partida de helicóptero da Base Aérea de Figo Maduro, em Lisboa, para Fátima

08:50 Chegada ao Estádio de Fátima

09:30 RECITAÇÃO DO TERÇO COM OS JOVENS DOENTES, na Capelinha das Aparições do Santuário de Nossa Senhora de Fátima Discurso do Santo Padre

Oração

11:00 Partida de helicóptero, do Estádio de Fátima, para Lisboa

11:50 Chegada à Base Aérea de Figo Maduro, em Lisboa

18:00 ENCONTRO PRIVADO COM OS MEMBROS DA COMPANHIA DE JESUS, no Colégio de S. João de Brito

20:45 VIGÍLIA COM OS JOVENS, no Parque Tejo Discurso do Santo Padre

Domingo, 6 de agosto de 2023

LISBOA – ROMA

09:00 SANTA MISSA PARA O DIA MUNDIAL DA JUVENTUDE, no Parque Tejo Homilia do Santo Padre

Angelus

16:30 ENCONTRO COM OS VOLUNTÁRIOS DA JMJ, no Passeio Marítimo de Algés Discurso do Santo Padre

17:50 CERIMÓNIA DE DESPEDIDA, na Base Aérea de Figo Maduro, em Lisboa

18:15 Partida de avião da Base Aérea de Figo Maduro, em Lisboa, para Roma

22:15 Chegada ao Aeroporto Internacional de Roma/Fiumicino

Fonte: Vatican News