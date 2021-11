Homilia, Angelus, Reflexão sobre emergência climática

Seguem a homilia e a mensagem do “Angelus”, do Papa Francisco. Permitam-me compartilhar, após a homilia e a mensagem do Papa, especialmente hoje, Dia Mundial da Juventude, uma instigante e fecunda reflexão sobre emergência climática e seus desafios, proposta pelo historiador Sinuê Miguel (ver link abaixo). Trata-se de uma reflexão muito afinada com a posição da Encíclica Laudato Si, principalmente, porque nos instiga e nos provoca a atitudes mais contundentes no enfrentamento aos desafios da emergência climática.

Com vocês, na esperança e na luta.

HOMILIA DO SANTO PADRE FRANCISCO

Basílica de São Pedro

Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo – domingo, 21 de novembro de 2021

Duas imagens, retiradas da Palavra de Deus que ouvimos, ajudam-nos a aproximar-nos de Jesus Rei do Universo. O primeiro, baseado no Apocalipse de São João e antecipado pelo profeta Daniel na primeira leitura, é descrito com estas palavras: “Ele vem entre as nuvens” (cf. Ap 1,7; Dn 7,13). Refere-se à vinda gloriosa de Jesus como Senhor e como o fim da história. A segunda imagem é do Evangelho, Cristo está diante de Pilatos e lhe diz: “Eu sou um rei” ( Jo 18,37). Faz-nos bem, queridos jovens, parar e contemplar estas imagens de Jesus, enquanto iniciamos o caminho para o Dia Mundial de 2023 em Lisboa.

Portanto, vamos parar no primeiro: Jesus que vem entre as nuvens . É uma imagem que fala da vinda de Cristo em glória no fim dos tempos. Faz-nos compreender que a última palavra da nossa existência será de Jesus, não nossa. Ele, diz a Escritura, é Aquele que “cavalga nas nuvens” e manifesta o seu poder nos céus (cf. Sl.68,5.34-35), é o Senhor que vem do alto e não conhece o pôr-do-sol, é Aquele que fica diante do contingente, é a nossa confiança eterna e inabalável. É o Senhor. Esta profecia de esperança ilumina nossas noites. Diz-nos que Deus vem, que Deus está presente, que Deus está a trabalhar e dirige a história para Ele, para o bem. Ele vem “entre as nuvens” para nos tranquilizar, como se dissesse: “Não os deixo sozinhos quando as vossas vidas estão envoltas em nuvens negras. Eu estou sempre com você. Venho iluminar e fazer brilhar a calma ”.

Além disso, o profeta Daniel especifica que viu o Senhor vindo entre as nuvens, contemplando-o “em visão noturna” (cf. Dn 7,13), isso significa que Deus vem durante a noite, entre as nuvens muitas vezes escuras que se avultam nossa vida. Cada um de nós conhece esses momentos. É necessário que o reconheçamos, que olhemos para além da noite , que olhemos para cima para vê-lo no meio da escuridão.

Queridos jovens, mergulhem nas visões noturnas! O que significa isto? Tenha olhos luminosos mesmo em meio às trevas, não pare de procurar a luz em meio às trevas que tantas vezes carregamos em nossos corações e que vemos ao nosso redor. Vamos olhar do chão para cima, não para escapar, mas para vencer a tentação de deitar no chão de nossos medos. Este é o perigo de que nossos medos nos governem. Não vamos ficar presos em nossos pensamentos, sentindo pena de nós mesmos. Olhe para cima, levante-se! Este é o convite, olhe para cima, levante-se! É o convite que o Senhor nos dirige e que quis fazer eco na Mensagem.que dediquei a vocês, jovens, para acompanharem este ano no caminho. É a tarefa mais árdua, mas é a tarefa fascinante que lhes dei: permanecer enquanto tudo parece desabar, ser sentinelas que sabem distinguir a luz em visões noturnas, ser construtores no meio dos escombros. e há muitos neste mundo, muitos, capazes de sonhar. E esta para mim é a chave: um jovem que não sonha, coitadinho, envelheceu antes do tempo. Porque é isso que faz um sonhador: não se deixa deixar levar pela noite, mas acende uma chama, acende uma luz de esperança que anuncia o amanhã. Sonhe, seja rápido e olhe para o futuro com coragem.

Eu gostaria de lhe dizer o seguinte: nós, todos nós, agradecemos quando você sonha. “Mas sério? Quando os jovens sonham, às vezes fazem barulho ”. Faça barulho, porque o seu barulho é fruto dos seus sonhos. Isso significa que não querem viver à noite, quando fazem de Jesus o sonho de suas vidas e o abraçam com alegria, com um entusiasmo contagiante que nos faz bem. Obrigado, obrigado pelas vezes que és capaz de continuar sonhando com coragem, pelas vezes que não deixas de acreditar na luz mesmo no meio das noites da vida, pelas vezes que te comprometes com paixão a tornar nosso mundo mais bonito e humano. Obrigado pelos momentos em que cultivais o sonho da fraternidade, pelos momentos em que se preocupa com as feridas causadas à criação, pelos momentos em que luta pela dignidade dos mais fracos e difunde o espírito de solidariedade e de partilha. E, acima de tudo, obrigado porque em um mundo que, reduzido pelo benefício imediato, tende a sufocar os grandes ideais, você não perde a capacidade de sonhar. Não viva dormindo ou anestesiado. Não, sonhe vivo. Isso ajuda a nós adultos e à Igreja. Sim, como Igreja também precisamos sonhar, precisamos do entusiasmo e do ardor dos jovens para ser testemunhas de Deus sempre jovem!

E gostaria de dizer-lhe outra coisa, muitos dos seus sonhos correspondem aos do Evangelho. Fraternidade, solidariedade, justiça, paz, são os mesmos sonhos de Jesus para a humanidade. Não tenha medo de se abrir para encontrar Aquele que ama seus sonhos e ajuda você a realizá-los. O cardeal Martini disse que a Igreja e a sociedade precisam de “sonhadores que nos mantenham abertos às surpresas do Espírito Santo” (cf. Conversas noturnas em Jerusalém. Sobre o risco da fé ). Sonhadores que nos mantêm abertos às surpresas do Espírito Santo. Que bonito. Eu gostaria que você estivesse entre esses sonhadores.

E agora vamos à segunda imagem, a Jesus, que diz a Pilatos: “Eu sou um rei”.. Impacta sua determinação, sua bravura, sua liberdade suprema. Ele foi preso, levado ao Pretório, interrogado por quem pode condená-lo à morte. Nessas circunstâncias, ele poderia ter permitido que prevalecesse o direito natural de se defender, talvez buscando “consertar as coisas”, chegando a um acordo sobre uma solução de compromisso. Por outro lado, Jesus não escondeu a própria identidade, não camuflou suas intenções, não aproveitou uma brecha que Pilatos deixou aberta para salvá-lo. Não, ele não aproveitou. Com a coragem da verdade, ele respondeu: “Eu sou rei.” Ele assumiu a responsabilidade pela sua vida: vim em missão e irei até o fim para dar testemunho do Reino do Pai. Ele disse: “Para isso nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade” (Jn18,37). Jesus é assim. Veio sem dobras, para proclamar com a sua vida que o seu Reino é diferente dos do mundo, que Deus não reina para aumentar o seu poder e esmagar os outros, que não reina com exércitos e força. O seu reino é de amor, “eu sou rei”, mas deste reino de amor, “eu sou rei” de quem dá a própria vida pela salvação dos outros.

Queridos jovens, a liberdade de Jesus atrai. Deixe vibrar dentro de nós, nos sacuda, desperte em nós a coragem da verdade. E podemos nos perguntar: se eu estivesse aqui, agora, no lugar de Pilatos, diante de Jesus, olhando em seus olhos, de que teria vergonha? Diante da verdade de Jesus, diante da verdade de que Jesus é, quais são essas minhas falsidades que não se sustentam, essas minhas dobras de que Ele não gosta? Cada um de nós os tem. Procure-os, procure-os. Todos nós temos essas duplicidades, esses compromissos, esse “conserto” para que a cruz se mova. Precisamos estar diante de Jesus para reconhecer nossa própria verdade. Precisamos adorá-lo para sermos interiormente livres, para iluminar nossa vida e não nos deixar enganar pelas modas do momento, pelos fogos de artifício do consumismo que deslumbra e paralisa. Amigos, não estamos aqui para nos deixarmos encantar pelas sereias do mundo, mas para assumir o controle da nossa própria vida, para “passar a vida”, para vivê-la plenamente.

Assim, na liberdade de Jesus, também encontramos a coragem de ir contra a maré. É uma palavra que quero sublinhar, ir contra a corrente, ter a coragem de ir contra a corrente, não contra alguém, que é a tentação de cada dia, como fazem os vitimistas e conspiradores, que sempre carregam a culpa outros; não, contra a corrente doentia do nosso eu egoísta, fechado e rígido, que tantas vezes busca acordos para sobreviver, não, não é isso. Ir contra a corrente significa seguir os passos de Jesus. Ele nos ensina a ir contra o mal com a única força mansa e humilde do bem. Sem atalhos, sem falsidade, sem dobra. Nosso mundo, ferido por tantos males, não precisa de pactos mais ambíguos, de gente que vai daqui para lá como as ondas do mar, para onde o vento os leva, para onde os próprios interesses os levam, daqueles que estão um pouco à direita e um pouco à esquerda depois de terem cheirado o que lhes convém. Os “caminhantes na corda bamba”. Um cristão que age assim parece ser mais um equilibrista do que um cristão. Caminhantes na corda bamba que estão sempre procurando uma maneira de não sujar as mãos, de comprometer a vida, de não brincar a sério. Por favor, tenha medo de ser jovem caminhante na corda bamba.

Seja livre, seja autêntico, seja a consciência crítica da sociedade. Não tenha medo de criticar! Precisamos de sua crítica. Muitos de vocês estão criticando, por exemplo, a poluição ambiental. Nós precisamos disso. Esteja livre para criticar.

Tende paixão pela verdade, para que com os teus sonhos possa dizer: a minha vida não é escrava da lógica deste mundo, porque reino com Jesus pela justiça, pelo amor e pela paz. Caros jovens, desejo que cada um de vós sinta a alegria de dizer: «Eu também sou rei com Jesus». Eu sou um rei, sou um sinal vivo do amor de Deus, da sua compaixão e ternura. Sou um sonhador deslumbrado pela luz do Evangelho e espero mergulhar nas visões noturnas. E quando eu caio, encontro em Jesus a coragem de lutar e de esperar, a coragem de voltar a sonhar. Em qualquer idade da vida.

ANGELUS

Queridos irmãos e irmãs, bom dia!

O Evangelho da Liturgia de hoje, último domingo do Ano Litúrgico, culmina na afirmação de Jesus, que diz: «Sim, como dizeis, eu sou Rei» ( Jo 18,37). Ele falou essas palavras na frente de Pilatos, enquanto a multidão gritava para que ele fosse morto. Ele diz: “Eu sou rei”, e a multidão grita para condená-lo à morte – grande contraste! A hora crucial chegou. Antes, parece que Jesus não queria que o povo o aclamasse rei: recordamos aquele tempo depois da multiplicação dos pães e dos peixes, quando se retirava apenas para rezar (cf. Jo 6, 14-15).

O fato é que a realeza de Jesus é muito diferente da mundana. “Meu reino”, diz ele a Pilatos, “não é deste mundo” ( Jo 18,36). Ele não veio para dominar, mas para servir. Não vem com os sinais de poder, mas com o poder dos sinais. Ele não colocou insígnias valiosas, mas está nu na cruz. E é precisamente na inscrição colocada na cruz que Jesus é definido como “rei” (cf. Jo 19,19). Sua realeza está realmente além dos parâmetros humanos! Poderíamos dizer que ele não é rei como os outros , mas que é rei para os outros.. Pensemos de novo: Cristo, diante de Pilatos, diz que é o rei no momento em que a multidão está contra ele, ao passo que quando o seguiam e o aclamavam, ele se distanciava dessa aclamação. Jesus, portanto, mostra-se soberanamente livre do desejo de fama e glória terrena. E nós, perguntemo-nos, sabemos imitá-lo nisso? Sabemos como controlar nossa tendência de ser continuamente procurados e aprovados, ou fazemos de tudo para ser amados pelos outros? No que fazemos, particularmente em nosso compromisso cristão, eu me pergunto, o que conta? O aplauso conta ou o serviço conta?

Jesus não apenas evita toda busca de grandeza terrena, mas também torna o coração daqueles que o seguem livre e soberano. Ele, queridos irmãos e irmãs, nos liberta da submissão do mal. Seu Reino é libertador , não há nada de opressor nele. Ele trata cada discípulo como um amigo, não como um sujeito. Cristo, embora seja acima de todos os soberanos, não traça linhas de separação entre ele e os outros; antes, deseja irmãos com os quais compartilhar a sua alegria (cf. Jn.15,11). Seguindo você não perde, você não perde nada, você ganha dignidade. Porque Cristo não quer servidão ao seu redor, mas pessoas livres. E, vamos nos perguntar agora, de onde vem a liberdade de Jesus? Nós o descobrimos voltando à sua declaração diante de Pilatos: “Sim, como você diz, eu sou um rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo: para dar testemunho da verdade ”( Jo 18,37).

A liberdade de Jesus vem da verdade. É a sua verdade que nos torna livres (cf. Jn.8,32). Mas a verdade de Jesus não é uma ideia, algo abstrato: a verdade de Jesus é uma realidade, é Ele mesmo quem faz a verdade em nós, nos liberta das ficções, das falsidades que temos dentro, da dupla linguagem. Por estar com Jesus, nos tornamos verdadeiros. A vida do cristão não é uma atuação em que a máscara mais adequada possa ser usada. Porque quando Jesus reina no coração, ele o liberta da hipocrisia, liberta-o das brechas, das dobras. A melhor prova de que Cristo é nosso rei é o desapego daquilo que contamina a vida, tornando-a ambígua, opaca, triste. Quando a vida é ambígua, um pouco aqui, um pouco ali, é triste, é muito triste. É verdade que devemos sempre lidar com limites e deficiências: todos somos pecadores. Mas quando alguém vive sob o senhorio de Jesus, não se torna corrupto, não se torna falso, com a tendência de encobrir a verdade. Não existe vida dupla. Lembre-se bem: pecadores sim, somos todos, corruptos, nunca! Que Nossa Senhora nos ajude a buscar a cada dia a verdade de Jesus, Rei do Universo, que nos liberta da escravidão terrena e nos ensina a governar nossos vícios.

