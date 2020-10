Francisco relança o Pacto Educativo Global

O Papa Francisco volta ao tema da educação, central em seu ensinamento e no diálogo com o mundo. Na próxima quinta-feira, 15 de outubro às 14h30 (horário europeu) com uma mensagem em vídeo, o Pontífice relançará a campanha do “Pacto Educativo Global”, tema que faz parte de seu programa porque, como repetiu várias vezes, “educar é um ato de esperança”.

No final da Mensagem, o Papa Francisco convidará todas as pessoas de boa vontade para que participem do “Pacto Educativo Global”, um pacto para gerar mudanças em escala planetária, para que a educação seja um criador de fraternidade, paz e justiça. Uma necessidade ainda mais urgente neste tempo marcado pela pandemia.

A mensagem em vídeo do Papa será transmitida durante um evento na Pontifícia Universidade Lateranense em Roma, promovido pela Congregação para a Educação Católica, especificamente dedicado ao mundo acadêmico, que pode ser acompanhado ao vivo online através do portal do Vatican News e dos canais Youtube http://www.vaticannews.va (a transmissão terá tradução simultânea em inglês, francês, espanhol e português) e através dos canais de distribuição do Vatican Media.

Criar uma aliança educacional

O evento de 15 de outubro próximo retomará o apelo feito pelo Santo Padre em 12 de setembro de 2019: “Há necessidade de unir esforços e de criar uma aliança educacional – afirmava o Papa – é por isso que desejo encontrá-los em Roma”, reiterando mais tarde o convite aos embaixadores de todo o mundo, reunidos por ocasião do discurso ao Corpo Diplomático (9 de janeiro de 2020).

A pandemia da Covid-19, como se sabe, obrigou a cancelar o evento no Vaticano, mas sem interromper o projeto. Assim, a “Aldeia Global da Educação”, onde seriam apresentadas as experiências educacionais internacionais, foi transformada em um espaço virtual: nesses meses, de fato, foram realizadas mais de 70 experiências educacionais no mundo inspiradas nos temas do Pacto: dignidade e direitos humanos, paz e cidadania, ecologia integral, fraternidade e desenvolvimento. As experiências foram selecionadas pela Escola Superior Encontro e Solidariedade (EIS), da Universidade LUMSA de Roma, que as apresentará durante uma próxima conferência, compartilhando-as também no site do evento (www.educationglobalcompact.org).

O caminho preparatório teve a realização de 8 seminários internacionais presenciais e, a partir de março, serão feitos numerosos encontros “à distância”, aos quais acrescentamos agora o evento do próximo 15 de outubro.

Fonte: Vatican News