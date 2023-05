Francisco aos jovens: participem da JMJ em Lisboa

Em uma mensagem de vídeo dirigida àqueles que participarão do evento programado para os dias 1º a 6 de agosto, o Papa os incentiva a olhar esses dias com esperança, “porque se cresce muito em uma Jornada como essa”, e sugere, para que se preparem bem, que conversem com os idosos, porque eles oferecerão sabedoria

Por Irmã Grazielle Rigotti

Aproxima-se o dia da Jornada Mundial da Juventude! A contagem regressiva está agora em três meses. Lisboa de 1º a 6 de agosto, receberá milhares de jovens de todo o mundo, e para incentivar e motivar esta preparação, o Papa Francisco enviou uma breve mensagem em vídeo especial para os jovens que partirão para Portugal. O vídeo foi gravado na Casa Santa Marta por Dom Américo Manuel Alves Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa, no último dia 27 de abril.

Na mensagem o Papa imagina a organização e o trabalho que deve estar ocupando a mente e o coração dos jovens por estes meses: “como fazer, como pedir licença do trabalho, dos estudos, como arranjar dinheiro para a viagem, tantas preocupações”, porém, sempre olhando para um horizonte de encontro com entusiasmo.

“A Igreja tem a força dos jovens”

“Participar da Jornada é uma coisa linda e quando se tem consciência disso, você fica animado para participar. Preparem-se para este momento entusiasmante, ponham lá a vossa esperança, porque se cresce muito numa Jornada como esta. Não nos damos conta, mas as coisas ficam dentro de nós, os valores ficam, as relações construídas com os jovens de outros países, os encontros, tudo fica dentro de nós e sobretudo ver a força juvenil, a Igreja tem a força dos jovens.”

Por fim, Francisco partilha um “segredo” para se preparar bem para a Jornada Mundial da Juventude: “Olhem para as suas raízes, procurem encontrar os idosos”. E exorta aqueles que têm avós a dialogar com eles, perguntar se no seu tempo existia a jornada – mesmo sabendo que não – e pedir conselhos sobre como viver esse evento: “Falem um pouco com seus os avós, porque eles lhes dão sabedoria, mas sigam sempre em frente. Espero vocês em Lisboa. Tchau!”

Fonte: Vatican News