Fernando Francisco de Gois, outro Cristo e Servo de Deus no meio dos excluídos, outro bom samaritano, em entrevista a frei Gilvander – 09/9/2020.

Dia 09 de setembro de 2020, virtualmente, Frei Gilvander Moreira entrevistou Fernando Francisco de Gois, que atualmente está sendo missionário no meio dos excluídos na Prelazia de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso. Fernando Francisco de Gois nasceu no norte do Paraná, de uma família empobrecida, com sete filhos. Entrou para o Seminário dos frades Carmelitas aos 13 anos. Foi Frei Carmelita durante dez anos. Depois optou por deixar o Carmelo e foi morar na favela/ocupação/comunidade Profeta Elias, na periferia de Curitiba, no Paraná. Depois passou a morar na rua junto às crianças e aos adolescentes em situação de rua. Tornou-se um dos criadores do Movimento Nacional das Crianças e adolescentes em situação de rua. Foi um dos protagonistas na elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois constituiu a Chácara Meninos de 4 Pinheiros (www.4pinheiros.org.br ), onde coordenou um trabalho pastoral e social que levou ao resgate de mais de mil crianças e adolescentes em situação de rua. Após 22 anos trabalhando no resgate de crianças e adolescentes em situação de rua na Chácara Meninos de 4 Pinheiros e nas ruas de Curitiba, Fernando de Gois deixou o projeto sob a responsabilidade de jovens ex-recuperando e se tornou andarilho e trecheiro. Foi a pé de Curitiba até Aparecida no Norte, SP, 600 quilômetros em 22 dias. “Fiz isso para me humanizar”, diz Fernando. Depois passou 1 ano convivendo com os irmãos e as irmãs excluídos na Cracolândia na capital de São Paulo, sendo servo de Deus no meio dos descartados, sendo “bom samaritano. Depois continuou como andarilho e trecheiro passando pelas cidades de Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Maceió, Recife, Bom Jesus da Lapa, Lapa, para conferir como o poder público destas cidades está tratando os excluídos e, depois, atraído pelo testemunho espiritual e profético de Dom Pedro Casaldáliga e pelos mártires da Caminhada, Fernando de Gois foi para a Prelazia de São Félix do Araguaia, onde está sendo presença de Deus no meio das mulheres em situação de prostituição, irmãos e irmãs em situação de rua, presidiários etc. E para surpresa de muitos/as, a convite do bispo Dom Adriano Ciocca, atual bispo da Prelazia de São Félix do Araguaia, já foi ordenado diácono e será ordenado sacerdote dia 01 de novembro de 2020, na periferia, no meio dos excluídos, para ser sacerdote servo no meio dos mais excluídos. Enfim, Fernando Francisco de Gois, outro Cristo e Servo de Deus no meio dos Excluídos, um “bom samaritano”, que sempre está onde ninguém quer ir. Eis, na entrevista aqui uma AULA MAGNA imperdível! Fernando tinha que ter o nome de Francisco no nome, pois é outro Francisco de Assis e de Bueno Aires no meio dos excluídos e descartados. Temos não apenas Dois Franciscos, o de Assis e o de Buenos Aires, mas temos um 3º Francisco: Fernando Francisco de Gois, outro Cristo no meio dos descartados/as. “Olha a glória de Deus brilhando …”

Produção, edição e divulgação: Frei Gilvander Moreira, da CPT, das CEBs, do CEBI, do SAB e da assessoria de Movimentos Populares, em Minas Gerais.

Acompanhe a luta pela terra e por Direitos também via www.gilvander.org.br – www.freigilvander.blogspot.com

No Instagram: Frei Gilvander Moreira (gilvanderluismoreira)

No Spotify: Frei Gilvander luta pela terra e por direitos

www.cebimg.org.br – www.cptmg.org.br – www.cptminas.blogspot.com.br –

*Inscreva-se no Canal Frei Gilvander Luta pela Terra e por Direitos, no link: https://www.youtube.com/user/fgilvander, acione o sininho, receba as notificações de envio de vídeos e assista a diversos vídeos de luta por direitos sociais. Se assistir e gostar, compartilhe.

Sugerimos. #DespejoZero #ÁguasParaaVida #BarragemNão #FreiGilvander #NaLutaPorDireitos #PalavrasDeFéComFreiGilvander #PalavraÉticacomFreiGilvander

Frei e padre da Ordem dos carmelitas; doutor em Educação pela FAE/UFMG; licenciado e bacharel em Filosofia pela UFPR; bacharel em Teologia pelo ITESP/SP; mestre em Exegese Bíblica pelo Pontifício Instituto Bíblico, em Roma, Itália; assessor da CPT, CEBI, CEBs, SAB e Ocupações Urbanas; prof. de “Movimentos Sociais Populares e Direitos Humanos” no IDH, em Belo Horizonte, MG. E-mail: gilvanderlm@gmail.com. Página: http://www.gilvander.org.br