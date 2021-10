Direito ao sossego. Direito ao descanso. Igualdade de direitos

Moro na rua Maria Elizabeth 309, em Cabo Branco, João Pessoa, no Condomínio Diogo Carreiro. Ao lado do prédio em que moro, do lado esquerdo para quem olha desde a frente, há uma casa onde algumas pessoas vieram morar também, recentemente. Barulho alto, som a todo volume, gritos a qualquer hora do dia e da noite.

Temos lhes pedido que baixem o som. Atrapalha o descanso tanto quanto o trabalho domiciliar. Nada. Sou professor aposentado da UFPB e terapeuta comunitário. Do mesmo modo como estes vizinhos e vizinhas, tenho o direito ao descanso e ao lazer. Ocorre que o direito de uns acaba onde o do outro começa.

Se isto é verdade, assim como estas pessoas alegam que trabalham e têm direito ao seu divertimento, eu alego que como trabalhador aposentado e ainda em atividade, tenho o mesmo direito.

Não sei se as autoridades municipais, os organismos de controle da poluição sonora, a polícia ou outra autoridade qualquer, poderão ajudar a que eu e a minha família desfrutemos do direito ao descanso e ao sossego. Em todo caso, aqui está o meu desabafo.

Faço um apelo para que todos e todas possamos nos acostumar ao respeito. Sem isso, é a barbárie. É o que está aí. Gente que age e vive como se não tivesse ninguém no mundo, a não ser essas pessoas alheias a tudo. Alienação é isto. Mas não precisa ser.

Tenho percorrido um longo caminho até aqui. Mereço ter paz nos meus últimos dias. Passar bem. Colaboro com a prática dos Direitos Humanos. Inclusão social. Isto me inclui, certamente. Não acredito que um mundo melhor possa ser construído sem que vivamos com a noção clara de que há alguém ao nosso lado.

Esse alguém é tão diferente quanto poderia ser. O próximo não é mais nem menos do que eu. Merece tanto respeito quanto eu mesmo. Pela plena vigência dos Direitos Humanos, para todos e todas, sem exceção.

Escritor. Sociólogo. Terapeuta Comunitário formador. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Professor aposentado da UFPB. Vários dos meus livros estão disponíveis on line gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/