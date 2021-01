Cuando escribo me hago presente

Me hago presente de maneras diferentes

No es siempre de la misma manera

Siempre igual. iNo, no, no, no!

Debe ser por eso que escribo

Es como ir poniendo baldositas

Y construyendo paredes

Y haciendo caminos

Y levantando montañas

Y dejando ríos correr hacia el mar

Pintando cielos que respiro

Leyendo libros que me reflejan

Me refuerzan

Me constituyen

Me expanden

Leo y escribo y pinto y camino

Y amo y voy de un lado a otro

Y me maravilla andar sobre la tierra

Y ver que basta querer ir a algún lugar y voy

(Es como si lo más elemental y básico

Lo más simple y primero

Estuviera otra vez sorprendiéndome)

Recomienzo

Doutor em Sociologia. Escritor. Terapeuta comunitário. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis online gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/