El aprendizaje de la confianza es confiar. Es un ejercicio constante. Saber que todo sale bien finalmente. Puedo estar bien y estoy bien. ¿Qué es estar bien para mí? ¿Qué es saber que todo está bien aquí?

Es centrarme en lo que funciona, lo que tengo, y no es poco. Es cambiar la mirada y ver que también fue así en el pasado. Pude llegar hasta aquí y estoy bien. Si me centro en esto, en lo que tengo y funciona bien, está todo bien. Parece un juego de palabras, y lo es. Es jugar a jugar que está todo bien. Cambiar la mirada es el ejercicio en que estoy involucrado.

Ver que las cosas más bien fueron y siguen siendo a mi favor. Es una educación de la mente. Cambiar el pensamiento, la expectativa, los miedos, la ansiedad, por confianza. En un juego uno hace lo que quiere, y juego a que está todo bien. Entonces está todo bien. Lo contrario, sería la postura de la víctima, que no me conviene para nada y además es falsa. No coincide con la historia, con lo sucedido. Realmente la realidad es mejor. Es mejor ver lo que es, lo que hay, lo que está. Es una reeducación de la mirada, al borde del borde, sin que esto tenga una connotación dramática.