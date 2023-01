A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) manifestou-se neste domingo, 8 de janeiro, sobre os atos antidemocráticos e de vândalos que invadiram e destruíram os prédios públicos, em Brasília (DF).

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), perplexa com as graves e violentas ocorrências em Brasília (DF), manifestou-se neste domingo, 8 de janeiro, pelo seu canal no Twitter, sobre os atos antidemocráticos e de vândalos que invadiram e destruíram os prédios públicos, que simbolicamente representam o Estado brasileiro: a sedes do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto.

A presidência da CNBB pede serenidade, paz e o imediato cessar dos ataques criminosos ao Estado Democrático de Direito. “Estes ataques devem ser imediatamente contidos e seus organizadores e participantes responsabilizados com os rigores da lei. Os cidadãos e a democracia precisam ser protegidos”, diz a mensagem.

Fonte: Vatican News

(09/01/2023)