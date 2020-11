Cambio de perspectiva

Mi objetivo no es que otras personas cambien.

Esto me dejaría frustrado.

Lo que yo quiero es tenerme a mí mismo como eje, foco y centro.

Esto me deja contento.

Miro el sol que soy

No la sombra que proyectan.

Esta es mi revolución

No creo en otra, aunque la espero.

Doutor em Sociologia. Escritor. Terapeuta comunitário. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis on line gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/