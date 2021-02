Nos últimos anos, alguns meses foram sendo associados a cores. Começou com o Outubro Rosa e, continuou com o Novembro Azul. Depois, vários outros surgiram. As cores são símbolos assinalados em campanhas de conscientização sobre doenças. O Fevereiro roxo e o laranja também fazem parte deste grupo de conscientização.

No caso do Fevereiro Roxo, mês da conscientização fala sobre o Lúpus, a Fibromialgia e a Doença de Alzheimer.

O Lúpus Eritematoso Sistêmico é uma doença autoimune, ou seja, ocorre quando o próprio sistema imunológico de uma pessoa passa a atacar órgãos e tecidos do próprio corpo como se fosse um desconhecido. Ocorre uma autodestruição consecutiva do corpo

A doença de Alzheimer é um tipo de demência, que leva a uma diminuição, lenta e progressiva da função mental, onde afeta a memória, o pensamento, o juízo e a capacidade para aprender.

A fibromialgia é uma síndrome pouco conhecida, que causa dor, fadiga e dificuldades cognitivas.

Por sua vez, o Fevereiro Laranja marca a conscientização sobre a Leucemia e a importância de ser um doador de medula óssea. Estatísticas do Instituto Nacional do Câncer (INCA) mostram que a leucemia é o 9º câncer mais comum no sexo masculino e o 11º câncer no mundo feminino.

A dica de ouro é que vale a pena pensar em prevenção para evitar complicações graves para cada uma das doenças apresentadas.

