Confesso que não me sinto demasiado confortável em ver que este projeto prossegue sem o concurso de muitas pessoas.

No entanto, talvez seja este o destino de determinadas iniciativas que em algum momento congregaram muita gente, para depois se verem reduzidas a um punhado de vontades persistentes. É da minha personalidade, como também constato ao longo da minha trajetória de vida, ver movimentos e iniciativas levados em frente por apenas umas poucas pessoas.

É o nosso caso. Esta revista persiste com o apoio e o esforço destas poucas pessoas. Vamos em frente! As modas passam, as pessoas pegam outros caminhos, nem sempre costurados com uma linha consequente que dê um sentido maior às suas vidas. Não estou aqui para julgar, mas apenas como alguém a quem se concedeu uma posição neste projeto, e que trata de cumpri-la da melhor maneira.