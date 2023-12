Escrevo a minha história para a não esquecer

O que possa ser este vir a ser uma história repetida

Irrepetida

Nem repetida

Ida e não volta

Não volte que eu já lhe ressignifiquei, viu?

E fiz isto a meu favor.

Tendo passado pelo que eu passei

Fiz uma pérola

Transformei ódio em amor, ternura

Quem sabe voltei ainda melhor

Depois de tanto

Erro errar errando

Acertei.

Todos meus textos são um único texto

Sei que sou o que sou por ter-me lido no que escrevo desde o começo.

Não sou responsável pelas leituras de mim que alguém faça

Nem desfaço dessas leituras que certas ou erradas

São material precioso para que eu me veja.

Se te machuquei por ter estado quebrado

Me colei descolei recolei

E nas quebras destroçadas me refiz e refaço dia a dia

Ver com o coração é ver o que é e o que há

Ainda em meio ao nevoeiro ou a plena luz.

Carta certa para endereço errado

Quem não as enviou ou recebeu e recebe?

Não me confundir e me desconfundir cada vez que isto acontece

É uma arte que aprendo e reaprendo.

Fui um quase desaparecido

Desapareci sem ter-me ido

Me fui tendo ficado.

Hoje me compagino repagino imagino

Atualizo tropeçando aqui acertando lá

A versão final está em construção.

Sei quem sou e donde venho

Por que estou aqui e o que eu quero.

Vou sem dinheiro ou com dinheiro

E volto sempre enriquecido

Fiz tesouro neste lugar onde ladrão não entra

Aqui me aninho e me fortaleço e não estou só

Tem gente comigo por toda parte

Bem pertinho e longinho.

Hoje é domingo é segunda-feira

É dia de agradecer a vida.

Aprendi e aprendo a desconfiar confiando

Confiar desconfiando

Ser mais do que o medo ou ainda com medo e sem medo

Ser o que sou e ser sendo.

Brilha menino rei!

Tem tantas mães em volta!

Uma pessoa não são atos isolados

Mas uma coleção de atos

Uma reunião.

Me conheces mais do que me conheço

Desconheço ser o que não sou

Complementação é isso

Poema longo ou curto

Curto poesia e ia

Ruas e avenidas idas e voltas

Na volta te conto

Até!

Ilustração: “Menino rei brilha”