7 dias no Ceará

Ocas do Índio. Beberibe. Morro Branco

Mandacarus no caminho

As serras de Lages

O mar bravo que faz bons marinheiros/as

Lembranças vivas e mobilizadoras

Dores viraram flores

Tantas mães em volta!

E o menino rei brilhando.

Voltar pra casa

Reencontrando tantos afetos!

Doutor em sociologia (USP). Terapeuta Comunitário. Escritor. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Autor de “Max Weber: ciência e valores” (São Paulo: Cortez Editora, 2001. Publicado em espanhol pela Editora Homo Sapiens. Buenos Aires, 2005), Mosaico (João Pessoa: Editora da UFPB, 2003), Resurrección, (2009). Vários dos meus livros estão disponíveis on line gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/